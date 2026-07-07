Argentina firma una remontada de locura y elimina a Egipto del Mundial 2026

Cuando parecía al borde de la eliminación, Argentina sacó el carácter del campeón del mundo y protagonizó una espectacular remontada para vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Un cabezazo de Enzo Fernández en el tiempo agregado selló el pase de la Albiceleste a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni vivió momentos de máxima tensión en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, donde Egipto sorprendió al colocarse con ventaja de dos goles. Yasser Ibrahim abrió el marcador y, al minuto 67, Mostafa Zico amplió la diferencia, dejando contra las cuerdas a los campeones defensores.

Sin embargo, la respuesta de Argentina fue inmediata. Cristian Romero descontó y, apenas unos minutos después, Lionel Messi volvió a aparecer con su octavo gol del torneo para igualar el encuentro y devolverle la esperanza a la Albiceleste.

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Enzo Fernández apareció en el segundo minuto del agregado para conectar un remate de cabeza que decretó el 3-2 definitivo, consumando una de las remontadas más emocionantes de los octavos de final.

Con este resultado, Argentina mantiene vivo el objetivo de defender el título mundial y ahora espera rival en los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza.