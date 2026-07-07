¿Cuándo se juega el Argentina vs. Suiza de los cuartos de final?

La ronda de cuartos de final del Mundial 2026 ya tiene uno de sus enfrentamientos confirmados. La Selección de Argentina buscará mantener vivo el sueño de defender el título cuando se mida ante Suiza en un duelo que promete grandes emociones.

El compromiso se disputará el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La Albiceleste llega a esta instancia después de protagonizar una espectacular remontada frente a Egipto, rival al que venció por 3-2 en los octavos de final tras recuperarse de una desventaja de dos goles.

Por su parte, Suiza aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo luego de superar a Colombia en una dramática serie de penales, después de que el encuentro terminara empatado sin anotaciones durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

¿Quién juega mañana en el Mundial 2026?

La actividad de los cuartos de final comenzará este jueves 9 de julio con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, un partido que abrirá oficialmente esta fase del torneo.

El encuentro se llevará a cabo en el Boston Stadium y arrancará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. El equipo que resulte vencedor avanzará a las semifinales, donde enfrentará al ganador del choque entre España y Bélgica.