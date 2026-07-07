¿Cuándo son los próximos amistosos de Liga MX; fechas, horarios y dónde ver la pretemporada del Apertura 2026?

A pocos días del inicio del Apertura 2026, varios clubes de la Liga MX disputarán sus últimos partidos de preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al arranque del torneo.

Los encuentros se celebrarán entre el 11 y el 12 de julio, con participación de Monterrey, Cruz Azul, América y Pumas, que enfrentarán a rivales nacionales e internacionales.

Partidos amistosos de la Liga MX

11 de julio: Monterrey vs Sporting FC | Estadio BBVA | 10:00 horas

vs | Estadio BBVA | 11 de julio: Cruz Azul vs Comunicaciones FC | Ciudad Cooperativa, Hidalgo | 15:30 horas

vs | Ciudad Cooperativa, Hidalgo | 11 de julio: América vs LA Galaxy | Dignity Health Sports Park | 21:30 horas

vs | Dignity Health Sports Park | 12 de julio: Pumas vs América de Cali | Estadio Universitario | 12:00 horas

¿Cuándo inicia el Apertura 2026?

El Torneo Apertura 2026 comenzará el 16 de julio, apenas unos días después de la final del Mundial 2026. La primera jornada se desarrollará entre el 16 y el 18 de julio.

El partido que abrirá oficialmente la temporada será el duelo entre Atlante y Necaxa, un encuentro que marcará el esperado regreso de los Potros de Hierro a la Primera División del futbol mexicano.