¿Cuándo termina su mandato Gianni Infantino como presidente de la FIFA y hasta cuándo podría seguir?

El nombre de Gianni Infantino ha vuelto a tomar protagonismo durante el Mundial 2026, no solo por encabezar la FIFA, sino porque su continuidad al frente del organismo sigue generando interés. Aunque ya suma una década en la presidencia, todavía tiene posibilidades de mantenerse varios años más en el cargo.

El dirigente suizo-italiano asumió la presidencia de la FIFA el 26 de febrero de 2016, tras la salida de Sepp Blatter en medio del escándalo conocido como FIFA Gate. En ese momento, el organismo buscaba recuperar su credibilidad y eligió a Infantino, quien hasta entonces era secretario general de la UEFA.

Desde su llegada al máximo organismo del futbol, Gianni Infantino fue reelegido sin oposición en 2019 y nuevamente en 2023, por lo que actualmente cumple el periodo correspondiente de 2023 a 2027, el cual concluirá durante el próximo Congreso de la FIFA.

¿Por qué Gianni Infantino puede seguir hasta 2031?

Aunque los estatutos de la FIFA establecen un límite de tres mandatos de cuatro años para su presidente, el primer periodo de Infantino, entre 2016 y 2019, no cuenta como un mandato completo, ya que únicamente terminó el ciclo que correspondía originalmente a Blatter.

Gracias a esa interpretación, incorporada a la normativa del organismo, Gianni Infantino podrá presentarse nuevamente a las elecciones de 2027 sin rebasar el límite establecido. El propio dirigente confirmó que buscará la reelección para el periodo 2027-2031.

Si recibe nuevamente el respaldo de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, permanecerá al frente del futbol mundial hasta 2031. Ese periodo sí sería considerado su tercer y último mandato completo, salvo que en el futuro se modifiquen nuevamente los estatutos.

Los principales cambios de Gianni Infantino en la FIFA

Durante la gestión de Gianni Infantino, la FIFA impulsó algunas de las transformaciones más importantes de los últimos años:

Ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones desde 2026.

desde 2026. Creación del Mundial de Clubes con 32 equipos.

con 32 equipos. Incremento de los recursos para el desarrollo de las federaciones nacionales.

Ingresos récord por derechos de televisión, patrocinios y actividades comerciales.

Designación del Mundial 2030 con sedes en tres continentes por el centenario del torneo.

con sedes en tres continentes por el centenario del torneo. Elección de Arabia Saudita como sede de la Copa del Mundo de 2034.

No obstante, su administración también ha recibido críticas por decisiones relacionadas con la organización de torneos, la elección de sedes y su cercanía con distintos líderes políticos, temas que han generado debate dentro y fuera del futbol.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, las 211 asociaciones miembro decidirán si Gianni Infantino continúa al frente de la FIFA hasta 2031 o si el organismo inicia una nueva etapa con otro presidente.