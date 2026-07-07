¿Cuánto dinero ganó México en el Mundial 2026? La millonaria cifra que recibió de la FIFA

La Selección Mexicana no logró avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, pero su participación dejó una importante recompensa económica. Gracias a su desempeño en el torneo, el representativo nacional recibió 17.5 millones de dólares, como parte del esquema de premios establecido por la FIFA.

La edición de 2026 cuenta con la mayor bolsa de premios en la historia de las Copas del Mundo. El organismo rector del futbol distribuye un total de 871 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes, con montos que aumentan conforme los equipos avanzan en la competencia.

Antes del inicio del torneo, cada federación clasificada recibió 2.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación, logística, traslados, hospedaje y otros costos relacionados con su participación en la Copa del Mundo.

En el terreno deportivo, las selecciones eliminadas en la fase de grupos obtuvieron 10 millones de dólares. Sin embargo, los equipos que lograron avanzar a los octavos de final, como fue el caso de México, aseguraron un premio de 15 millones de dólares.

Tras su derrota por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, el conjunto dirigido por Javier Aguirre cerró su participación con un ingreso total de 17.5 millones de dólares, resultado de sumar el incentivo inicial de 2.5 millones y el premio deportivo de 15 millones.

La cifra representa un incremento importante respecto al Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Mexicana quedó eliminada en la fase de grupos y recibió un total de 9 millones de dólares entre el apoyo inicial y el premio por participación.

Premios de la FIFA en el Mundial 2026

Participación (apoyo inicial): 2.5 millones de dólares

Eliminados en fase de grupos: 10 millones de dólares

Clasificados a octavos de final: 15 millones de dólares

Clasificados a cuartos de final: 19 millones de dólares

Cuarto lugar: 27 millones de dólares

Tercer lugar: 29 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Campeón: 50 millones de dólares

Con esta distribución, la FIFA estableció el mayor esquema de incentivos económicos en la historia del torneo, premiando el rendimiento deportivo de cada selección conforme avanzó en la competencia.