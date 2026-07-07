Cuartos de Final del Mundial 2026: Resultados al momento y quién avanza hoy a Semifinales

Después de ocho partidos de alarido, que incluyeron sorpresas, pero también grandes polémicas, quedaron definidos los Cuartos de Final del Mundial 2026. Seis grandes potencias europeas buscarán llevar el título al Viejo Continente, mientras que un sudamericano, el campeón defensor, intentará rescatar el orgullo de América; sin embargo hay un africano que querrá aferrarse al sueño y llevar la copa a un lugar hasta ahora desconocido.

A partir del jueves 9 de julio inicia la batalla de los mejores ocho equipos del mundo. Francia vs Marruecos, España vs Bélgica, Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza serán los partidos que se disputen en tierras estadounidenses.

Fechas, horarios y dónde ver en vivo los Cuartos de Final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos - jueves 9 de julio, 14:00 horas (15:00 h de Quintana Roo) | Estadio Boston

- jueves 9 de julio, 14:00 horas (15:00 h de Quintana Roo) | Estadio Boston España vs Bélgica - viernes 10 de julio, 13:00 horas (14:00 h de Quintana Roo) | Estadio Los Ángeles

- viernes 10 de julio, 13:00 horas (14:00 h de Quintana Roo) | Estadio Los Ángeles Noruega vs Inglaterra - sábado 11 de julio, 15:00 horas (16:00 h de Quintana Roo) | Estadio Miami

- sábado 11 de julio, 15:00 horas (16:00 h de Quintana Roo) | Estadio Miami Argentina vs Suiza - sábado 11 de julio, 19:00 horas (20:00 h de Quintana Roo) | Estadio Kansas City

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026 los podrás ver en vivo tanto en TV abierta (Televisa y TV Azteca) como en los servicios de streaming oficiales como VIX en México y Telemundo en Estados Unidos.

Los Fan Fest en las ciudades sede, como la CDMX, Guadalajara y Monterrey, transmiten gratis todos los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revisa horarios locales y capacidad. En Por Esto! Podrás consultar todos los resultados, los goles y conocer a los clasificados a Semifinales en vivo y en directo.