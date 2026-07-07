Diario Olé se burla de México tras su eliminación del Mundial 2026 con el "Pi, Pi, Pi"

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 no solo provocó tristeza entre la afición, sino que también desató una fuerte polémica en redes sociales luego de que el diario argentino Olé compartiera una publicación burlándose del resultado obtenido por el Tricolor frente a Inglaterra.

El medio deportivo acompañó una imagen del lamento de los jugadores mexicanos con la frase "Pi, Pi, Pi, Pi", una clara referencia al llanto del Chavo del Ocho. La publicación apareció minutos después de la derrota por 3-2 en el Estadio Azteca y rápidamente comenzó a viralizarse entre miles de usuarios.

La elección de esa referencia generó un intenso debate debido a que el Chavo del Ocho es uno de los personajes más representativos de la cultura popular mexicana y latinoamericana. Mientras algunos aficionados interpretaron el mensaje como parte del tradicional folclore futbolero, otros lo calificaron como una burla innecesaria hacia un momento especialmente doloroso para la afición mexicana.

La publicación también reavivó la histórica rivalidad entre México y Argentina, aunque en esta ocasión ambas selecciones ni siquiera se enfrentaron en la Copa del Mundo. Usuarios recordaron que el mismo medio ya había utilizado un tono similar para reaccionar a la eliminación de otras selecciones durante el torneo.

Más allá de la controversia en redes sociales, el episodio llegó inmediatamente después de la eliminación del Tricolor, que volvió a quedarse fuera antes de alcanzar los cuartos de final. Para muchos aficionados, la publicación de Olé representó un segundo golpe en una noche marcada por la decepción, mientras que otros defendieron que este tipo de mensajes forman parte del ambiente y la rivalidad que suele rodear al futbol internacional.