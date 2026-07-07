Fernando Flores regresa a Piratas de Campeche tras siete temporadas; reforzará la receptoría

Después de siete temporadas fuera de Campeche, el receptor Fernando Flores volverá a vestir el uniforme de los Piratas para reforzar la receptoría del club rumbo al cierre de la campaña de la Liga Mexicana de Beisbol 2026. La directiva anunció su regreso como uno de los refuerzos que sumará control en la defensa y poder de bateo a la ofensiva.

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Cabe recordar que Fernando Flores debutó con los Piratas en 2011, cuando apenas comenzaba su carrera en el circuito veraniego. Durante sus primeras campañas alternó actividad detrás del plato mientras acumuló experiencia dentro del roster campechano. Con el paso de los años logró afianzarse como uno de los receptores de confianza.

La consolidación llegó entre las temporadas 2014 y 2019, etapa en la que asumió la titularidad en buena parte de los encuentros. Su desempeño defensivo destacó por el manejo del cuerpo de lanzadores, la capacidad para controlar el juego de robo de bases y la seguridad para recibir detrás del plato, cualidades que lo convirtieron en un elemento constante dentro de la alineación.

En el plano ofensivo también registró campañas importantes con el uniforme filibustero. A lo largo de su primera etapa con Campeche acumuló más de 400 imparables, superó los 30 cuadrangulares y produjo más de 180 carreras. Además, mantuvo un promedio de bateo cercano a .270 durante su primera etapa en los Piratas de Campeche.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en la temporada 2015, cuando conectó el imparable que aseguró el pase de los Piratas a la postemporada. Esa campaña también recibió la convocatoria al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol como representante del club campechano, reconocimiento que confirmó el nivel mostrado detrás del plato.

Tras concluir la campaña de 2019, Flores dejó la organización después de nueve temporadas con el equipo. Su salida marcó el cierre de una etapa en la que se convirtió en uno de los receptores con mayor continuidad para la franquicia durante la década pasada.

Su siguiente destino fueron los Saraperos de Saltillo para la campaña de 2020. En la novena coahuilense mantuvo actividad como receptor y continuó con participación regular dentro del roster, aunque la temporada presentó un calendario reducido debido a la contingencia sanitaria que obligó a cancelar el campeonato de ese año.

Posteriormente defendió los colores de los Algodoneros del Unión Laguna. Con la organización lagunera aportó experiencia a un plantel que buscaba consolidarse en la Zona Norte. Su presencia permitió fortalecer la profundidad de la receptoría y mantenerse como una opción tanto defensiva como ofensiva.

Más adelante pasó a los Toros de Tijuana, una de las organizaciones protagonistas del circuito. En ese club formó parte de un roster competitivo que peleó por los primeros lugares de la zona norte. Su experiencia resultó útil para complementar el trabajo detrás del plato durante la temporada.

Después integró las filas de El Águila de Veracruz. Con la novena jarocha alternó responsabilidades en la receptoría y aportó veteranía a un equipo que buscó mantenerse dentro de la disputa por los boletos a la postemporada en la Liga Mexicana de Beisbol.

Su recorrido continuó con los Acereros de Monclova, organización con la que permaneció en las temporadas recientes. En el conjunto coahuilense desempeñó funciones como receptor y respaldo del cuerpo de lanzadores, además de conservar actividad ofensiva dentro de la rotación del equipo.

El anuncio de su regreso representa el retorno de uno de los receptores más identificados con los Piratas durante los últimos años. Siete temporadas después de su salida, Fernando Flores volverá al Galeón con el antecedente de haber construido una parte importante de su carrera profesional con la organización campechana y con la experiencia acumulada en los equipos que defendió durante ese periodo.

JGH