Julián Quiñones es ovacionado en un avión tras su histórico Mundial 2026 con el Tri

La destacada actuación de Julián Quiñones en el Mundial 2026 sigue generando muestras de cariño entre los aficionados. Tras concluir su participación con la Selección Mexicana, el delantero vivió un momento especial cuando abordó un vuelo comercial y fue recibido entre aplausos por los pasajeros.

La presencia del atacante no pasó desapercibida. Apenas ingresó al avión, varios viajeros comenzaron a aplaudirlo, mientras otros aprovecharon para sacar sus teléfonos celulares y grabar el momento. Durante su recorrido por el pasillo también recibió mensajes de apoyo y afecto, incluidos gritos de "¡Te amamos!", mientras acomodaba su equipaje y saludaba a quienes lo reconocían.

El futbolista de 29 años fue uno de los jugadores más destacados del equipo dirigido por Javier Aguirre durante la Copa del Mundo. Su rendimiento fue determinante para que México avanzara hasta los octavos de final, donde finalmente quedó eliminado tras caer 3-2 frente a Inglaterra.

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En ese encuentro, Julián Quiñones volvió a responder en un momento clave al marcar el descuento para el Tricolor al minuto 42, anotación que mantuvo con vida las esperanzas de la afición mexicana durante buena parte del compromiso.

Gracias a ese gol, el delantero llegó a cuatro anotaciones en el torneo, cifra con la que igualó el récord de Javier "Chicharito" Hernández y Luis "Matador" Hernández como los máximos goleadores de la Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo.

Además del tanto frente a Inglaterra, Quiñones también abrió el camino del Tricolor con un gol en el debut ante Sudáfrica, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo durante el certamen.

Con su desempeño en el Mundial 2026, Julián Quiñones fortaleció su lugar entre los futbolistas más destacados en la historia reciente de la Selección Mexicana y, por su edad, perfila como uno de los candidatos para integrar el plantel que dispute la Copa del Mundo de 2030.