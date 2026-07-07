¿Quién es Celeste Amarilla? La legisladora que desató la polémica por sus comentarios contra Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla se encuentra en el centro de una controversia internacional luego de publicar una serie de mensajes con contenido racista dirigidos al delantero francés Kylian Mbappé. Sus comentarios surgieron tras la derrota de Paraguay por 1-0 frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

El caso trascendió el ámbito deportivo y generó una amplia reacción en redes sociales y en distintos sectores políticos y futbolísticos. Las publicaciones de Celeste Amarilla fueron ampliamente cuestionadas por utilizar expresiones ofensivas relacionadas con el origen y la apariencia del atacante francés.

Celeste Amarilla es una legisladora que forma parte de la Cámara de Senadores de Paraguay y es conocida en la política de su país por sus declaraciones polémicas y su participación en debates públicos. Sin embargo, sus recientes publicaciones provocaron una ola de críticas internacionales al ser consideradas discriminatorias.

Entre los mensajes que compartió en sus redes sociales, la senadora lanzó descalificaciones personales y referencias al origen africano de Kylian Mbappé, además de expresar comentarios ofensivos sobre el futbolista y la selección francesa, lo que incrementó la indignación en distintos sectores.

La polémica continuó después de que Mbappé respondiera públicamente a los ataques, lo que dio mayor visibilidad al caso y alimentó el debate sobre el racismo en el deporte y la responsabilidad de los servidores públicos en el uso de las redes sociales.

Se disculpa con Mbappé

La senadora Celeste Amarilla reconoció su error y pidió disculpas tras polémico posteo en redes hacia el jugador Kylian Mbappé