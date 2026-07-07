¿Quién es Vera Wang, la diseñadora que revolucionó los vestidos de novia?

Hablar de Vera Wang es referirse a una de las figuras más influyentes de la moda internacional. Su nombre se ha convertido en sinónimo de elegancia gracias a sus exclusivos vestidos de novia y a una trayectoria que la llevó a construir una marca reconocida en todo el mundo.

Nacida el 27 de junio de 1949 en Nueva York, dentro de una familia de ascendencia china, Wang dedicó buena parte de su juventud al patinaje artístico. Su objetivo era competir en los Juegos Olímpicos, pero al no conseguir la clasificación decidió cambiar el rumbo de su carrera y enfocarse en la industria de la moda.

Su crecimiento profesional comenzó en la revista Vogue, donde trabajó durante 17 años y alcanzó el cargo de editora de moda a una edad poco común dentro de la publicación. Más adelante se integró a Ralph Lauren como directora de diseño, experiencia que fortaleció su prestigio y conocimiento en el sector.

🇺🇸 | La diseñadora de moda de 76 años Vera Wang sorprende a sus fans con su apariencia juvenil mientras muestra su cuerpo tonificado. pic.twitter.com/zgLEJeZHCp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 12, 2026

El gran salto llegó en 1990, cuando creó Vera Wang Bridal House. La diseñadora decidió fundar su propia firma después de confeccionar su vestido de novia, dando origen a una propuesta que renovó la moda nupcial con diseños modernos, refinados y de alta calidad.

Con el paso del tiempo, la marca Vera Wang dejó de enfocarse únicamente en vestidos de novia para convertirse en un negocio global. Actualmente ofrece colecciones de prêt-à-porter, joyería, fragancias, cosméticos y artículos para el hogar, además de vestir a celebridades y miembros de la realeza en distintos eventos alrededor del mundo.