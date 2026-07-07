¿Quién juega hoy en el 2026? Partidos de este 7 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 entra en una etapa decisiva este martes 7 de julio con los dos últimos partidos de los octavos de final. Argentina buscará mantener su camino hacia el bicampeonato frente a Egipto, mientras que Colombia intentará seguir haciendo historia cuando enfrente a Suiza por un lugar entre los ocho mejores del torneo.
¿Qué partidos del Mundial hay hoy 7 de julio?
Argentina vs Egipto
- Horario: 10:00 horas
- Estadio: Atlanta
- Octavos de final
- Transmisión: ViX Premium
Suiza vs Colombia
- Horario: 14:00 horas
- Estadio: BC Place, Vancouver
- Octavos de final
- Transmisión: Azteca 7, TUDN y ViX Premium
Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo
Argentina vs Egipto
- Mérida: 10:00 horas
- Campeche: 10:00 horas
- Quintana Roo: 11:00 horas
Suiza vs Colombia
- Mérida: 14:00 horas
- Campeche: 14:00 horas
- Quintana Roo: 15:00 horas
¿Qué partido pasa por TV abierta?
El único encuentro que podrá verse gratis por televisión abierta será:
Suiza vs Colombia
- Azteca 7
- TUDN
- ViX Premium
El partido entre Argentina y Egipto estará disponible exclusivamente mediante ViX Premium.
Se definen los últimos clasificados
Argentina llega como una de las favoritas al título y buscará avanzar a los cuartos de final de la mano de Lionel Messi ante una selección egipcia que quiere dar la gran sorpresa del torneo.
Más tarde, Colombia enfrentará a una sólida Suiza en un duelo que promete ser uno de los más equilibrados de los octavos de final. El vencedor completará el cuadro de los cuartos y se medirá al ganador del choque entre Argentina y Egipto.
Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 7 de julio
- 10:00 horas | Argentina vs Egipto
- 14:00 horas | Suiza vs Colombia
Con estos dos encuentros concluirán oficialmente los octavos de final del Mundial 2026 y quedarán definidos los ocho equipos que seguirán en la lucha por conquistar la Copa del Mundo.