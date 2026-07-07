Selección mexicana de tiro con arco inicia preparativos en Mérida rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección mexicana de tiro con arco comenzó este martes un campamento de preparación en Yucatán con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.

El equipo azteca, tanto de la modalidad de arco compuesto como de arco recurvo, estará desde este 7 de julio hasta el 16 de este mes en el Complejo Deportivo de “La Inalámbrica” en Mérida en el cierre de su preparación.

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“Es un gusto tener a la selección en casa, en esta ocasión no soy parte del equipo que estará en el centroamericano, pero estoy de anfitrión y les apoyó como sparring, tendremos un buen equipo y se tendrán buenos resultados”, comentó el yucateco Juan Carlos del Río quien es parte de la selección mayor.

Entre los presentes destaca Maya Becerra quien es la arquera número uno del mundo en la modalidad de arco compuesto, con ella están Dafne Quintero, Ana Sofía Hernández.

En la misma arma, pero en la rama varonil, destaca Sebastián García que está dentro del Top4 mundial, además de Rodrigo González y Máximo Méndez.

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Además, está las olímpicas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz en el arco recurvo, así como Matías Grande, Francisco Padilla y Tadeo Rodríguez en la varonil.

“Esta ocasión no se me dio el quedarme dentro de la selección, pero sigo siendo parte de ella, ahora como parte de la preparación de los chavos, el próximo año estaré en los Juegos Panamericanos, boleto que ya conseguí”.

El equipo nacional tomó en cuenta las condiciones climatológicas que imperan en nuestro Estado, así como la altura similar a las de la sede y aprovechando la infraestructura deportiva que hay en La Inalámbrica decidieron venir.