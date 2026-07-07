Suiza se impone en penales a Colombia y consigue el último boleto para Cuartos de Final, ahora enfrentará a Argentina

La selección de Suiza consiguió el último boleto disponible para los Cuartos de Final del Mundial 2026, luego de vencer a Colombia en la tanda de penales. Su siguiente rival será la Argentina de Lionel Messi.

Tanto Colombia como Suiza no fueron capaces de romper el cero en el tiempo regular ni en los tiempos extra, y el partido en general no ofreció grandes emociones a los aficionados.

Fueron algunas jugadas de peligro de cada lado las que por momentos agregaron un poco de sabor al partido, pero al pasar del cronómetro todo terminó en el alargue y en la definición desde el manchón penal.

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El marcador final en la tanda de penales fue 4-3 a favor de Suiza, que terminó con el sueño mundialista de Colombia que tuvo más oportunidades durante el partido de tomar la ventaja, pero frente al arco fallaron al momento de la definición y desde los 11 pasos tampoco fueron certeros.

Ahora la Maquinaria Suiza tendrá enfrente a una de las selecciones más poderosas del planeta, al actual campeón del Mundo que viene de sufrir con Cabo Verde en Dieciseisavos y con Egipto en Octavos, con los que estuvieron en la lona pero lograron una gran remontada.

La misión luce complicadísima, pero Suiza tendrá la oportunidad de vencer a Lionel Messi y compañía en busca de un lugar en las Semifinales de la Copa del Mundo 2026.