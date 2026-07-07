Técnico de Egipto explota contra la FIFA: "Si quieren que gane Argentina, ¿para qué invitan a los demás?"

La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 terminó envuelta en la polémica. El seleccionador Hossam Hassan lanzó fuertes acusaciones contra la FIFA, al asegurar que las decisiones arbitrales y del VAR favorecieron al vigente campeón del mundo.

Tras la derrota por 3-2, el técnico egipcio aseguró en conferencia de prensa que el encuentro estuvo condicionado por el arbitraje. "Voy a decir lo que pienso, sin importar las consecuencias; claramente fue un partido amañado y todo el mundo lo vio", declaró.

El estratega fue más allá y cuestionó el supuesto favoritismo hacia la Albiceleste. "Si tanto quieren que Argentina gane, ¿por qué convocan a todo el mundo a participar?", expresó, al tiempo que insinuó que existen intereses comerciales para mantener con vida al conjunto sudamericano.

De acuerdo con Hossam Hassan, la principal controversia se presentó cuando el VAR anuló la jugada que representaba el segundo gol de Egipto. El árbitro revisó una acción previa sobre Lisandro Martínez y decidió invalidar la ofensiva, una determinación que el entrenador calificó como injustificada.

🇦🇷3️⃣⚽️2️⃣🇪🇬 | MUNDIAL 2026: Hossam Hassan, Director Técnico de Egipto: "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más, si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a… pic.twitter.com/tuhbaTYPgX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

El técnico también reclamó una acción previa al tercer gol argentino. Según explicó, Mohamed Salah habría recibido un tirón de camiseta dentro del área que pudo ser sancionado como penal, pero la jugada no fue revisada por el videoarbitraje antes de que continuara la acción que terminó en el tanto de la victoria.

"Nos anularon un segundo gol sin una explicación convincente. El futbol no fue justo", afirmó Hassan, quien insistió en que las decisiones arbitrales fueron determinantes para el desenlace del partido.

Visiblemente molesto, el seleccionador egipcio aseguró que no seguirá el resto del torneo como forma de protesta. "No voy a ver ni un solo partido de este Mundial. Es mi lucha interna, mi objeción personal y mi manera de alzar la voz", sentenció.

Hasta el momento, la FIFA no ha respondido públicamente a las declaraciones de Hossam Hassan, quien dejó abierta la polémica tras la eliminación de Egipto frente a Argentina.