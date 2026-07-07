Yucateco se convierte en campeón mundial juvenil en levantamiento de pesas

El halterofilista yucateco Víctor Méndez Huicab grabó su nombre en letras de oro dentro del levantamiento de pesas de nuestro Estado al convertirse en campeón Mundial juvenil al tener un total de 250 kilogramos y conseguir el récord panamericano de envión.

El vallisoletano se quedó con la medalla de oro en la división de los 60 kilogramos en el evento Sub17 que se realizó en Cali, Colombia con lo que se convirtió en el segundo boxito en conseguir este título.

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“Me siento muy feliz de haber competido bien y poder haber ganado el campeonato mundial, fue una competencia muy difícil y de mucha estrategia para poder ganar y al final se logró”, comentó en exclusiva al POR ESTO! Víctor Méndez.

El yucateco rompió por dos kilos la marca panamericana de envió que era de él mismo y que había impuesto en la Olimpiada Nacional que era de 140; en el arranque el récord es de 110 y el total de 250 el cual igualó.

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“En el envión logré el objetivo que era hacer más de 140 kilos y poder remontar la competencia para proclamarme el mejor del mundo”.

Vic se convirtió en el segundo yucateco en lograr el campeonato Mundial juvenil, el primero fue el progreseño Josué Medina Andueza en el ya lejano 2015 en el evento realizado en Lima, Perú, su medalla fue en los 94 kilogramos con 150 kilos de arranque, 188 en envión para un total de 338.