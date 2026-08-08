¿Cómo será el funeral de Jorge Messi? Así despedirán al padre de Lionel Messi

Jorge Messi será despedido este domingo en Argentina, en una ceremonia privada que reunirá a familiares y personas cercanas al padre de Lionel Messi, quien falleció a los 68 años en la ciudad de Rosario.

El último adiós se realizará en el Cementerio Parque El Prado, un predio privado ubicado en la localidad de Pérez, en las afueras de Rosario.

¿Dónde será el funeral de Jorge Messi?

El funeral tendrá lugar en el Cementerio Parque El Prado, ubicado en Pérez, localidad cercana a Rosario y vinculada a la vida familiar de los Messi.

El lugar fue elegido para realizar una ceremonia alejada de la exposición pública, debido al carácter familiar del momento.

¿Quiénes estarán en la despedida?

La ceremonia será íntima y reservada, por lo que únicamente acudirán familiares y personas pertenecientes al círculo cercano de Jorge Messi.

Entre los asistentes estará Lionel Messi, quien regresó a Argentina después de conocer la muerte de su padre para acompañar a su familia durante la despedida.

El futbolista llegó a Rosario acompañado por sus seres queridos y bajo un dispositivo de seguridad. Se espera que permanezca junto a su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos durante este momento.

Lionel Messi regresó a Argentina para despedir a su padre

El astro argentino viajó desde Estados Unidos hacia Rosario después de confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi.

La llegada de Lionel se produjo en medio de un fuerte despliegue de seguridad y con la intención de mantener la privacidad de la familia.

Jorge Messi murió durante la madrugada del sábado a los 68 años. El Sanatorio Centro de Rosario confirmó su fallecimiento y señaló que no proporcionaría información adicional sobre las circunstancias médicas, en respeto a la privacidad de sus familiares.

Una despedida lejos de los reflectores

Aunque la muerte de Jorge Messi generó reacciones de clubes, federaciones y figuras del futbol internacional, la familia decidió mantener en privado los detalles de la ceremonia.

El funeral permitirá que Lionel Messi, su madre, sus hermanos y los allegados más cercanos puedan despedirse de Jorge sin la exposición que normalmente acompaña cualquier acontecimiento relacionado con el futbolista.

La ceremonia representa el último adiós al hombre que acompañó a Lionel desde sus primeros años en Rosario y que posteriormente tuvo un papel fundamental en su carrera profesional.