Jorge Messi: Barcelona y figuras del futbol despiden al padre de Lionel Messi

El mundo del futbol se unió este sábado para despedir a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, luego de que se confirmara su fallecimiento a los 68 años en la ciudad de Rosario, Argentina. La noticia provocó mensajes de solidaridad de clubes, federaciones y figuras vinculadas a la trayectoria del astro argentino.

Entre las primeras instituciones en expresar sus condolencias estuvo el FC Barcelona, club en el que Lionel Messi se convirtió en una de las máximas figuras de su historia. La entidad azulgrana envió un mensaje de apoyo a la familia del exjugador y destacó el vínculo de Jorge Messi con una de sus grandes leyendas.

Barcelona recuerda a Jorge Messi

El FC Barcelona expresó sus condolencias a través de sus canales oficiales y señaló que su presidente, Joan Laporta, y la junta directiva del club lamentaban profundamente el fallecimiento del padre de Lionel Messi.

La relación entre Jorge Messi y Barcelona estuvo marcada por los años en los que acompañó la carrera de su hijo, desde su llegada a las categorías juveniles del conjunto catalán hasta su consolidación como una de las figuras más importantes del futbol mundial.

La AFA prepara homenaje para el padre de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se sumó a las muestras de apoyo. Su presidente, Claudio Tapia, recordó a Jorge Messi y destacó la importancia que tuvo en la formación personal y profesional de su hijo.

Tapia señaló que detrás de la historia de Lionel Messi existió un padre con un papel fundamental y resaltó los valores que, a su consideración, transmitió a la estrella argentina.

Como homenaje, la AFA determinó que se guarde un minuto de silencio en los partidos de las distintas categorías profesionales. Además, árbitros, futbolistas y cuerpos técnicos utilizarán un brazalete negro.

Selección argentina y Conmebol expresan sus condolencias

La cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un mensaje dirigido a Lionel Messi y sus familiares, en el que expresó su solidaridad ante la pérdida.

La Conmebol también manifestó su pesar y envió sus condolencias a Messi, sus seres queridos y amigos, sumándose así a los mensajes que comenzaron a aparecer desde distintos sectores del futbol internacional.

Newell's Old Boys despide a Jorge Messi

Uno de los homenajes más significativos llegó desde Newell's Old Boys, club de Rosario en el que Lionel Messi comenzó su formación como futbolista.

La institución recordó a Jorge Messi como una de las personas que acompañó y respaldó la carrera de su hijo junto con Celia Cuccittini, madre del futbolista. El club también colocó sus banderas a media asta en sus instalaciones como señal de respeto.

Para Newell's, la figura de Jorge Messi forma parte de la historia que llevó a Lionel desde Rosario hasta convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

Juan Gaspart destaca la importancia de Jorge Messi

El expresidente del Barcelona, Juan Gaspart, también habló sobre la muerte de Jorge Messi y recordó la relación que mantuvo con él.

Gaspart consideró que resulta imposible separar la historia de Lionel Messi de la figura de su padre y destacó la importancia que tuvo Jorge en las decisiones familiares relacionadas con la carrera deportiva de su hijo.

El futbol español también se suma al homenaje

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su solidaridad con Lionel Messi y sus familiares mediante un mensaje en redes sociales.

La federación española envió sus condolencias y recordó al entorno del futbolista durante el momento de duelo provocado por el fallecimiento de Jorge Messi.

¿Dónde y cuándo murió Jorge Messi?

De acuerdo con información del Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía ingresado, Jorge Messi falleció durante las primeras horas del sábado, a las 02:00 horas locales.

Hasta el momento de la publicación de estos mensajes, la familia Messi no había emitido un comunicado propio para informar públicamente sobre el fallecimiento.

La noticia generó una amplia respuesta en el mundo del futbol, donde clubes, federaciones y personalidades recordaron a Jorge Messi y acompañaron a Lionel Messi y su familia en este momento.