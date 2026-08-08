Lionel Messi llega a Argentina tras la muerte de su padre Jorge Messi; esto se sabe

Lionel Messi ya se encuentra en Argentina para despedir a su padre, Jorge Horacio Messi, quien falleció este sábado a los 68 años en Rosario. El futbolista llegó a la provincia de Santa Fe, donde se tiene previsto realizar una ceremonia privada para familiares y allegados.

De acuerdo con fuentes locales, el entierro se realizará este domingo en un cementerio de la localidad de Pérez, cercana a Rosario, ciudad natal de Jorge y de Lionel.

Jorge Messi murió a los 68 años

El padre del astro argentino falleció durante la madrugada del sábado, a las 02:00 horas, en el Sanatorio Centro de Rosario.

La institución médica confirmó el deceso y señaló que, por respeto a la privacidad de la familia, no se proporcionarían mayores detalles sobre las circunstancias médicas de su muerte.

La partida de Jorge Messi representa una pérdida especialmente significativa para Lionel, pues su padre no solo fue una figura familiar, sino también una de las personas más importantes en su trayectoria deportiva.

El hombre que acompañó a Messi desde sus primeros pasos

Mucho antes de que Lionel Messi se convirtiera en una estrella mundial, Jorge estaba junto a él en las canchas de Rosario.

Trabajó como empleado metalúrgico y también fue entrenador de categorías infantiles en Grandoli, club barrial donde comenzó a dirigir a Lionel cuando apenas tenía cuatro años.

Posteriormente, el pequeño Messi continuó su formación en Newell's Old Boys, donde su talento comenzó a llamar la atención.

El entrenador Adrián Coria, quien conoció al futbolista durante aquella etapa, recordó a Jorge como un hombre sencillo y cercano a los demás padres que acompañaban a sus hijos.

Jorge dejó Argentina para acompañar a su hijo

Uno de los momentos decisivos en la relación entre ambos ocurrió en el año 2000, cuando Lionel tenía 13 años y viajó a España para incorporarse al Barcelona, además de continuar con su tratamiento por una deficiencia de hormona de crecimiento.

Jorge dejó temporalmente su vida en Argentina para acompañar a su hijo en aquella etapa. El cambio representó un desafío para ambos, especialmente durante los primeros meses en Barcelona.

Con el paso del tiempo, aquella decisión se convirtió en uno de los capítulos fundamentales de la carrera de Lionel Messi.

También fue su representante

Jorge Messi acompañó a su hijo durante su consolidación como futbolista profesional y posteriormente se convirtió en su representante.

Participó en negociaciones relacionadas con la trayectoria de Lionel en Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, además de mantenerse como una de las personas de confianza del futbolista.

La relación entre ambos también trascendía los asuntos profesionales. Messi había contado en distintas ocasiones que su padre era una persona crítica con su desempeño y que sus conversaciones después de los partidos eran importantes para seguir buscando una mejor versión de sí mismo.

El futbol mundial despide a Jorge Messi

La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad hacia Lionel y su familia.

El Barcelona expresó sus condolencias y recordó el papel de Jorge en los primeros años de la carrera de su hijo. También enviaron mensajes de apoyo Inter Miami, Paris Saint-Germain, la MLS y la Selección Argentina.

El conjunto albiceleste publicó un mensaje dirigido al capitán: “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento”.

Las muestras de apoyo reflejan la importancia que tuvo Jorge Messi en la historia del futbolista argentino, desde sus primeros partidos en Rosario hasta la construcción de una carrera que lo convirtió en una de las grandes figuras de este deporte.

La salud de Jorge Messi ya había preocupado a Lionel

La situación de salud de Jorge Messi había trascendido meses atrás, cuando Lionel protagonizó un momento especialmente emotivo durante el Mundial 2026.

Después de marcar uno de sus goles con Argentina, el futbolista rompió en llanto y posteriormente explicó que atravesaba días personales complicados, aunque aclaró que aquello no estaba relacionado con lo ocurrido en el terreno de juego.

Ahora, tras confirmarse el fallecimiento de su padre, Lionel Messi regresó a Rosario para acompañar a su familia y darle el último adiós a quien estuvo a su lado desde los primeros años de su carrera.