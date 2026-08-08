Rodrigo De Paul marca golazo y muestra camiseta de Messi tras muerte de su padre

3El dolor por la muerte de Jorge Messi estuvo presente este sábado en el partido entre Inter Miami y Monterrey, pero una de las imágenes más conmovedoras de la jornada llegó después de un gol de Rodrigo De Paul, quien aprovechó su festejo para enviarle un mensaje de apoyo a Lionel Messi.

El mediocampista argentino protagonizó una gran jugada individual y consiguió abrir el marcador con un golazo. Sin embargo, lo que ocurrió segundos después fue lo que captó la atención de los aficionados.

Rodrigo De Paul mostró la camiseta de Messi

Después de marcar, De Paul corrió hacia uno de los costados del campo y se quitó la camiseta de Inter Miami. Debajo llevaba otra playera con el número 10 y el apellido Messi en la espalda.

El gesto fue interpretado como una muestra de respaldo hacia Lionel Messi, quien atraviesa un momento especialmente doloroso tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido durante la madrugada del sábado en Rosario, Argentina.

La celebración se alejó de la euforia habitual de un gol y se convirtió en un homenaje cargado de emoción, especialmente por la estrecha relación que mantienen De Paul y Messi dentro de la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Inter Miami también recordó a Jorge Messi

El homenaje de Rodrigo De Paul se produjo después de que el partido comenzara con un momento de respeto por la muerte de Jorge Messi.

Antes del encuentro, jugadores y autoridades participaron en un minuto de silencio. Además, las pantallas del estadio mostraron el nombre del padre del futbolista argentino como parte del reconocimiento.

El gesto ocurrió mientras Lionel Messi viajaba hacia Rosario para reunirse con su familia y participar en las ceremonias de despedida de su padre.

El mensaje de apoyo para Lionel Messi

La relación entre De Paul y Messi se fortaleció especialmente durante los últimos años con la Selección Argentina. Ambos compartieron los principales éxitos del conjunto albiceleste y mantienen una cercana amistad fuera de las canchas.

Por ello, el festejo del mediocampista adquirió un significado especial en una jornada marcada por la pérdida de Jorge Messi, quien fue una figura fundamental en la vida personal y deportiva del capitán argentino.

Además del homenaje de sus compañeros, Inter Miami ya había expresado públicamente su apoyo a Messi y a su familia tras conocerse la noticia.

En medio de un partido de Leagues Cup, De Paul encontró una manera sencilla pero contundente de acompañar a su amigo: marcar un gol y celebrar mostrando la camiseta del 10, en un gesto que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada.