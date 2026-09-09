El campeón tropieza en Yucatán: Deportiva Venados empata y pierde el punto extra ante Ejidatarios

El Club Deportiva Venados se estrenó en la Copa Promesas MX con un empate a un gol ante los Ejidatarios de Bonfil, quienes se llevaron 4-3 el punto extra en penales en la fecha uno disputada en el Estadio Alonso Diego Molina.

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Los ciervos de la Liga de Tercera División Profesional son los actuales monarcas de este campeonato, por lo que la igualada les sabe a derrota en el inicio de la defensa de su título en un partido que se les complicó.

El Depo se adelantó por conducto de Ángel Dzul al minuto 75, quien cobró un tiro libre por izquierda a un costado de la barrera para poner la pelota pegada al poste a pesar de la estirada del portero visitante.

Los quintanarroenses pusieron cifra en su cuenta en un rebote dentro del área que se encontró Roberto Román al minuto 85 y aprovechó para empujarlo dentro de las redes.

Los siguientes tres partidos del equipo astado dentro de la Copa serán de visitantes, primero contra Boston Cancún, Inter Playa y Ejidatarios; regresarán a casa hasta el 6 de octubre ante los cancunenses.

JGH