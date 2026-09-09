Gran Premio Yucatán de la NASCAR ya tiene fecha: será el 17 y 18 de octubre

El “Circo Romano Moderno” llegará a nuestro Estado el 17 y 18 de octubre con la realización del Gran Premio Yucatán de la Nascar Series México.

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El serial de automovilismo más importante del país, estará en el Autódromo “Emerson Fittipaldi” con sus dos modalidades, trucks y la Challenger con la presencia de los mejores pilotos del país.

“Los aficionados que asistan a la Nascar Series México verán al Circo Romano versión moderna, carreras al límite donde los pilotos dejan todo en la.pista y luchan palmo a palmo, centímetro a centímetro cada posición”, comentó Jimmy Morslea, director del circuito.

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El Gran Premio de Yucatán de autos stocks será una fecha especial, representa la semifinal del campeonato, tendrá dos carreras puntuables y el piloto local Carlos Novelo Flota llegará en segundo lugar pegado al retrovisor del líder Roberto Espinosa.