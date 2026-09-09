NFL 2026: todos los partidos de la Semana 1 y dónde verlos en México

La espera terminó y la NFL 2026 está lista para comenzar con una primera semana cargada de encuentros. El duelo que abrirá el calendario será una reedición del pasado Super Bowl, con los New England Patriots frente a los Seattle Seahawks el miércoles 9 de septiembre.

El arranque de la temporada también marcará el regreso de la actividad internacional. Uno de los encuentros más destacados será el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, que se disputará en Australia el jueves 10 de septiembre.

La Semana 1 de la NFL se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre. El cierre estará a cargo de los Denver Broncos y los Kansas City Chiefs, quienes se enfrentarán en el último partido de la jornada.

The journey to the Lombardi starts today 👀 pic.twitter.com/AAUDQFDi3l — NFL (@NFL) September 9, 2026

NFL 2026: partidos y horarios de la Semana 1

La actividad comenzará el miércoles y continuará el jueves antes de concentrar la mayor parte de los encuentros el domingo. Estos son los partidos programados, con horario del centro de México:

Miércoles 9 de septiembre

New England Patriots vs. Seattle Seahawks | 18:20 horas

Jueves 10 de septiembre

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams | 18:35 horas

Domingo 13 de septiembre

New York Jets vs. Tennessee Titans | 11:00 horas

Chicago Bears vs. Carolina Panthers | 11:00 horas

Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars | 11:00 horas

Buffalo Bills vs. Houston Texans | 11:00 horas

Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers | 11:00 horas

New Orleans Saints vs. Detroit Lions | 11:00 horas

Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals | 11:00 horas

Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts | 11:00 horas

Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles | 14:25 horas

Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings | 14:45 horas

Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders | 14:45 horas

Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers | 14:45 horas

Dallas Cowboys vs. New York Giants | 18:20 horas

Lunes 14 de septiembre

Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs | 18:15 horas

¿Dónde ver la NFL Semana 1 en México?

Los aficionados en México tendrán diferentes alternativas para seguir los partidos de la NFL. La televisión abierta contará con algunos encuentros a través de Canal 5, mientras que otras opciones estarán disponibles mediante ESPN, Disney+, DAZN, FOX y Netflix.

El primer partido de la campaña, entre Patriots y Seahawks, podrá verse por Canal 5, ESPN y Disney+ a partir de las 18:20 horas del miércoles.

Para el choque entre 49ers y Rams, que se jugará en Australia, la transmisión estará disponible exclusivamente por Netflix, con inicio programado a las 18:35 horas del jueves.

Domingo 13 de septiembre

New York Jets vs. Tennessee Titans | 11:00 | DAZN, Game Pass

Chicago Bears vs. Carolina Panthers | 11:00 | DAZN, Game Pass

Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars | 11:00 | DAZN, Game Pass

Buffalo Bills vs. Houston Texans | 11:00 | Canal 5

Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers | 11:00 | Fox+, Fox One

New Orleans Saints vs. Detroit Lions | 11:00 | DAZN, Game Pass

Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals | 11:00 | FOX, Fox One

Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts | 11:00 | DAZN, Game Pass

Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles | 14:25 | Canal 5

Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings | 14:45 | Fox+, Fox One

Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders | 14:45 | Fox, Fox One

Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers | 14:45 | DAZN, Game Pass

Dallas Cowboys vs. New York Giants | 18:20 | ESPN, Disney+

Lunes 14 de septiembre

El cierre de la jornada llegará con Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs a las 18:15 horas, encuentro que estará disponible por ESPN y Disney+.

Con esta programación, la NFL Semana 1 ofrecerá partidos durante seis días y dará el primer vistazo a los equipos que buscarán convertirse en protagonistas de la temporada 2026.