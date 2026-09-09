NFL 2026: todos los partidos de la Semana 1 y dónde verlos en México

La espera terminó y la NFL 2026 está lista para comenzar con una primera semana cargada de encuentros. El duelo que abrirá el calendario será una reedición del pasado Super Bowl, con los New England Patriots frente a los Seattle Seahawks el miércoles 9 de septiembre.
El arranque de la temporada también marcará el regreso de la actividad internacional. Uno de los encuentros más destacados será el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, que se disputará en Australia el jueves 10 de septiembre.
La Semana 1 de la NFL se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre. El cierre estará a cargo de los Denver Broncos y los Kansas City Chiefs, quienes se enfrentarán en el último partido de la jornada.
NFL 2026: partidos y horarios de la Semana 1
La actividad comenzará el miércoles y continuará el jueves antes de concentrar la mayor parte de los encuentros el domingo. Estos son los partidos programados, con horario del centro de México:
Miércoles 9 de septiembre
- New England Patriots vs. Seattle Seahawks | 18:20 horas
Jueves 10 de septiembre
- San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams | 18:35 horas
Domingo 13 de septiembre
- New York Jets vs. Tennessee Titans | 11:00 horas
- Chicago Bears vs. Carolina Panthers | 11:00 horas
- Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars | 11:00 horas
- Buffalo Bills vs. Houston Texans | 11:00 horas
- Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers | 11:00 horas
- New Orleans Saints vs. Detroit Lions | 11:00 horas
- Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals | 11:00 horas
- Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts | 11:00 horas
- Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles | 14:25 horas
- Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings | 14:45 horas
- Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders | 14:45 horas
- Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers | 14:45 horas
- Dallas Cowboys vs. New York Giants | 18:20 horas
Lunes 14 de septiembre
- Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs | 18:15 horas
¿Dónde ver la NFL Semana 1 en México?
Los aficionados en México tendrán diferentes alternativas para seguir los partidos de la NFL. La televisión abierta contará con algunos encuentros a través de Canal 5, mientras que otras opciones estarán disponibles mediante ESPN, Disney+, DAZN, FOX y Netflix.
El primer partido de la campaña, entre Patriots y Seahawks, podrá verse por Canal 5, ESPN y Disney+ a partir de las 18:20 horas del miércoles.
Para el choque entre 49ers y Rams, que se jugará en Australia, la transmisión estará disponible exclusivamente por Netflix, con inicio programado a las 18:35 horas del jueves.
Domingo 13 de septiembre
- New York Jets vs. Tennessee Titans | 11:00 | DAZN, Game Pass
- Chicago Bears vs. Carolina Panthers | 11:00 | DAZN, Game Pass
- Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars | 11:00 | DAZN, Game Pass
- Buffalo Bills vs. Houston Texans | 11:00 | Canal 5
- Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers | 11:00 | Fox+, Fox One
- New Orleans Saints vs. Detroit Lions | 11:00 | DAZN, Game Pass
- Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals | 11:00 | FOX, Fox One
- Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts | 11:00 | DAZN, Game Pass
- Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles | 14:25 | Canal 5
- Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings | 14:45 | Fox+, Fox One
- Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders | 14:45 | Fox, Fox One
- Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers | 14:45 | DAZN, Game Pass
- Dallas Cowboys vs. New York Giants | 18:20 | ESPN, Disney+
Lunes 14 de septiembre
El cierre de la jornada llegará con Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs a las 18:15 horas, encuentro que estará disponible por ESPN y Disney+.
Con esta programación, la NFL Semana 1 ofrecerá partidos durante seis días y dará el primer vistazo a los equipos que buscarán convertirse en protagonistas de la temporada 2026.