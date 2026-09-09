¿Quién juega hoy 9 de septiembre?: los duelos que no te puedes perder de Champions, MLS y Mundial Femenino Sub-20

Partidos de hoy 9 de septiembre de 2026: horarios y dónde ver fútbol en vivo
La Champions League vuelve a robarse los reflectores este miércoles 9 de septiembre, con una jornada que tendrá duelos de alto nivel como Liverpool vs Atlético de Madrid, Napoli contra Arsenal y Barcelona frente a Feyenoord. La cartelera también incluye partidos de torneos internacionales, MLS y el Mundial Femenino Sub 20.
El menú futbolístico comenzará desde temprano con encuentros del Mundial Femenino Sub 20, mientras que más tarde entrarán en escena las principales competencias de Europa, Norteamérica, Asia y América Latina.
Champions League: los partidos más esperados
La primera tanda de la Champions League arrancará a las 10:45 horas con dos encuentros. El Barcelona recibirá al Feyenoord, mientras que Stuttgart se enfrentará al Viking FK en el comienzo de la fase de liga.
A las 13:00 horas llegará el bloque más atractivo de la jornada. El Liverpool se medirá con Atlético de Madrid, Napoli enfrentará al Arsenal, PSG jugará ante Slovan Bratislava y Sporting CP tendrá como rival al Galatasaray.
Partidos de hoy: horarios y dónde ver en México
La agenda del futbol internacional contempla encuentros desde las 07:00 horas y se extenderá hasta la noche. Estas son las principales transmisiones de este miércoles 9 de septiembre:
Champions League
- 10:45 horas: Barcelona vs Feyenoord — FOX One y FOX+
- 10:45 horas: Stuttgart vs Viking FK — HBO Max, TNT y TNT Sports
- 13:00 horas: PSG vs Slovan Bratislava — FOX One y FOX
- 13:00 horas: Napoli vs Arsenal — HBO Max y TNT
- 13:00 horas: Liverpool vs Atlético de Madrid — FOX One y FOX+
- 13:00 horas: Sporting CP vs Galatasaray — HBO Max, TNT y TNT Sports
Mundial Femenino Sub 20
La actividad del Mundial Femenino Sub 20 comenzará a las 07:00 horas con Ghana contra Corea del Sur e Italia frente a Nueva Zelanda.
Posteriormente, a las 10:00 horas, Francia jugará contra Ecuador y Japón se enfrentará a Estados Unidos, uno de los duelos que destacan dentro de la jornada.
- 07:00 horas: Ghana vs Corea del Sur — ViX Premium
- 07:00 horas: Italia vs Nueva Zelanda — ViX Premium
- 10:00 horas: Francia vs Ecuador — ViX Premium
- 10:00 horas: Japón vs Estados Unidos — ViX Premium y TUDN
Copa Libertadores y Copa Sudamericana
La actividad de Conmebol también tendrá protagonismo con tres encuentros. Palmeiras recibirá a LDU Quito a las 16:00 horas, mientras que Estudiantes de La Plata jugará ante Corinthians a las 18:30.
En la Copa Sudamericana, Santos se medirá con Atlético Mineiro a las 16:00 horas.
- 16:00 horas: Palmeiras vs LDU Quito — Disney+ Premium y ESPN 3
- 18:30 horas: Estudiantes de La Plata vs Corinthians — Disney+ Premium y ESPN 3
- 16:00 horas: Santos vs Atlético Mineiro — Disney+ Premium
Liga portuguesa y Saudi Pro League
En Portugal, el Moreirense vs Benfica comenzará a las 13:45 horas y podrá seguirse en México mediante Claro Sports, su sitio web y su canal de YouTube.
Mientras tanto, desde Arabia Saudita, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo jugará contra Abha Club a las 12:00 horas. El encuentro podrá verse por FOX One y Tubi.
MLS: 14 partidos durante la jornada
La MLS tendrá una amplia cartelera este miércoles con 14 encuentros. Entre los más llamativos aparece el enfrentamiento entre Chicago Fire e Inter Miami CF, programado para las 18:30 horas.
También destacan Los Angeles FC contra New York Red Bulls y Vancouver Whitecaps frente a LA Galaxy, ambos programados para las 20:30 horas. Todos los partidos de esta jornada aparecen con transmisión por Apple TV.
- 17:30 horas: CF Montréal vs Charlotte FC — Apple TV
- 17:30 horas: DC United vs Columbus Crew — Apple TV
- 17:30 horas: Philadelphia Union vs FC Cincinnati — Apple TV
- 17:30 horas: Toronto FC vs Nashville SC — Apple TV
- 17:30 horas: Atlanta United vs Orlando City — Apple TV
- 18:00 horas: New York City FC vs New England Revolution — Apple TV
- 18:30 horas: Chicago Fire vs Inter Miami CF — Apple TV
- 18:30 horas: Houston Dynamo vs Real Salt Lake — Apple TV
- 18:30 horas: Minnesota United vs FC Dallas — Apple TV
- 18:30 horas: Austin FC vs Colorado Rapids — Apple TV
- 20:30 horas: Portland Timbers vs St. Louis City SC — Apple TV
- 20:30 horas: Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy — Apple TV
- 20:30 horas: Los Angeles FC vs New York Red Bulls — Apple TV
- 20:30 horas: San Diego FC vs San Jose Earthquakes — Apple TV
Copa Centroamericana y Carabao Cup
La programación también contempla la Copa Centroamericana de Concacaf, con Saprissa frente a Cartaginés a las 19:06 horas y Motagua contra Alianza FC a las 21:06.
Por su parte, en la EFL Carabao Cup, Chelsea se enfrentará al Leeds United a las 13:00 horas, con transmisión por ESPN y Disney+ Premium.
- 19:06 horas: Saprissa vs Cartaginés — FOX One y FOX+
- 21:06 horas: Motagua vs Alianza FC — FOX One y FOX+
- 13:00 horas: Chelsea vs Leeds United — ESPN y Disney+ Premium
Con una agenda que combina Champions League, futbol femenil, MLS, Libertadores y torneos internacionales, este miércoles 9 de septiembre tendrá actividad prácticamente durante todo el día para los aficionados que quieran seguir futbol en vivo.