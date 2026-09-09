Se cayó el fichaje de Iván Tona: América se queda con las ganas, pero anuncia a Santiago Ramos Mingo

Lo que parecía ser un fichaje prácticamente cerrado terminó por caerse. Iván Tona no llegará al América para el Apertura 2026, luego de que las negociaciones entre las Águilas y Tijuana no llegaran a un acuerdo definitivo.

El mediocampista sonorense era uno de los nombres que el conjunto azulcrema tenía contemplados para reforzar su zona central, pero el movimiento finalmente no se concretó y Tona continuará como jugador de Xolos durante el actual torneo de la Liga MX.

América tendrá que seguir buscando refuerzo

De acuerdo con información de Carlos Rodrigo Hernández, reportero de FOX Sports México, el proceso para concretar la contratación de Tona no llegó a buen puerto.

La directiva americanista tendrá que mantenerse en el mercado en busca de un mediocampista, después de que la opción del futbolista de Tijuana quedara descartada.

Tona era considerado una alternativa para darle mayor equilibrio al centro del campo, pero ahora el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada tendrá que esperar por otra opción.

Iván Tona continuará con Xolos

Al no prosperar las conversaciones entre ambos clubes, el futbolista permanecerá con Tijuana durante el Apertura 2026, donde representa una pieza importante para el esquema de Sebastián Abreu.

Su permanencia significa que Xolos conservará a uno de sus elementos clave en la zona medular, mientras el América deberá analizar otras alternativas disponibles para fortalecer su plantilla.

Por ahora, Iván Tona queda fuera de los planes de refuerzo del América y las Águilas seguirán trabajando para encontrar al mediocampista que pueda incorporarse al proyecto de Almada.

América rompe la cartera por Santiago Ramos Mingo

El América ya tiene nuevo refuerzo para su defensa y lo consiguió con una fuerte inversión. Las Águilas concretaron el fichaje del argentino Santiago Ramos Mingo, quien llegará procedente del Bahía de Brasil para disputar el Apertura 2026.

La incorporación del defensa de 24 años responde a una de las necesidades que tenía el conjunto azulcrema después de la salida de Sebastián Cáceres, quien dejó al equipo para continuar su carrera en el futbol español. Por ello, la directiva puso como prioridad encontrar un elemento para fortalecer la zaga.

¿Cuánto pagó América por Santiago Ramos Mingo?

El conjunto de Coapa desembolsó alrededor de 10 millones de dólares, cantidad que de acuerdo con la información publicada equivale a aproximadamente 168 millones 823 mil 700 pesos mexicanos.

La operación con el Bahía quedó cerrada y el jugador argentino se incorporará al plantel dirigido por Guillermo Almada, quien tendrá una nueva alternativa para conformar su línea defensiva.