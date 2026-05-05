BTS en México: Objetos permitidos y prohibidos en los conciertos de la banda surcoreana

Con la llegada del ARIRANG World Tour de BTS al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades y organizadores han actualizado la lista de objetos permitidos para garantizar la seguridad y fluidez en los accesos a lo largo de las presentaciones de la banda en la capital del país.

Dado que se espera una asistencia masiva para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo, es crucial seguir las pautas de seguridad para evitar contratiempos en los filtros de revisión. Esto tiene la finalidad de que el público pueda ingresar de manera rápida al recinto, además de mantener seguro a todos los asistentes.

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¿Cuáles son los objetos permitidos para ver a BTS en México?

Para los fans que deseen llevar accesorios típicos del fandom K-pop se han hecho excepciones específicas con la finalidad de que los interesados puedan disfrutar de manera sana y divertida las presentaciones de BTS en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. Los artículos permitidos son:

Artículos del ARMY: Se permite el ingreso con lightsticks oficiales (Army Bombs), abanicos, photocards, pickets y peluches de tamaño pequeño.

Se permite el ingreso con lightsticks oficiales (Army Bombs), abanicos, photocards, pickets y peluches de tamaño pequeño. Accesorios personales: Lentes de sol, gorras, sombreros y tapones para oídos.

Lentes de sol, gorras, sombreros y tapones para oídos. Tecnología limitada: Baterías externas para celular, cámaras no profesionales y binoculares sencillos sin láser.

Baterías externas para celular, cámaras no profesionales y binoculares sencillos sin láser. Higiene y Salud: Medicamentos con receta médica, maquillaje en polvo, gel antibacterial (máximo 100 ml) y productos de higiene femenina en empaque cerrado.

Medicamentos con receta médica, maquillaje en polvo, gel antibacterial (máximo 100 ml) y productos de higiene femenina en empaque cerrado. Bolsas: Se recomienda el uso de bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC que no excedan los 30x15x30 cm. También se permiten cangureras y bolsos de mano pequeños

¿Cuáles son los objetos prohibidos para BTS en México?

Por otro lado, la lista de restricciones es estricta, especialmente en cuanto a equipos que puedan obstruir la vista o grabar contenido de alta fidelidad. Las autoridades señalaron que los artículos que no pueden ingresar al recinto son:

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Equipo profesional: Cámaras réflex o con lentes desmontables, GoPros, trípodes, bastones para selfie, drones y grabadoras de audio profesionales.

Cámaras réflex o con lentes desmontables, GoPros, trípodes, bastones para selfie, drones y grabadoras de audio profesionales. Dispositivos grandes: Laptops, tablets, iPads y lectores electrónicos.

Laptops, tablets, iPads y lectores electrónicos. Alimentos y sustancias: Está prohibido ingresar con comida, bebidas de cualquier tipo, alcohol, cigarros (incluyendo vapes y encendedores) y sustancias ilegales.

Está prohibido ingresar con comida, bebidas de cualquier tipo, alcohol, cigarros (incluyendo vapes y encendedores) y sustancias ilegales. Objetos voluminosos: Mochilas de diario, maletas, fundas de cámara, paraguas o sombrillas, y carteles grandes que impidan la visibilidad de otros asistentes.

Mochilas de diario, maletas, fundas de cámara, paraguas o sombrillas, y carteles grandes que impidan la visibilidad de otros asistentes. Artículos de riesgo: Cinturones con hebillas grandes, cadenas largas, joyería con picos, armas de cualquier tipo, aerosoles y rayos láser.

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