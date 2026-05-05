¿Cuánto vale la marca de Christian Nodal y quién es su dueño?

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre que Christian Nodal no es dueño ni de su propio nombre, y es que se dio a conocer desde los tribunales y los registros de propiedad intelectual, tiene una situación contractual complicada.

Para empezar, Christian Nodal no es dueño de la marca, esto quiere decir que el nombre, la imagen y hasta los proyectos musicales cuentan con un dueño legal, pero no es el sonorense.

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¿Qué pasa con el nombre de Christian Nodal?

Todo esto salió a la luz, cuando la cuenta de Jacqueline Martínez ‘Chamonic’, compartió unos documentos oficiales, donde se revela que el nombre artístico le pertenece a su padre Jesús Jaime González Terrazas.

Esto quiere decir que su padre tiene dominio total sobre la imagen comercial y los proyectos de Christian Nodal, al menos hasta el 2036, cuando termina dicho contrato.

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¿Cuánto vale la marca de Christian Nodal?

Por lo tanto, el cantante tiene cada peso controlado por su padre. Además, se detalló que Celebrity Net Worth', hizo una estimación de la fortuna del cantante, la cual según sus datos podría ser cercana a los 120 millones de dólares (más de 2 mil millones de pesos mexicanos).

Aunque, se determinó que el valor de la marca es superior y aquí te dejamos una idea de lo que vale.

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Nodal tiene 20.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que genera millones de reproducciones. Estimando 3 reproducciones por persona, el sonorense factura entre 249 mil y 313 mil dólares al mes. Esto sin contar las giras y las ventas que tiene.

Hace poco, se reveló que la ruptura con su familia es real, pues durante una presentación en Querétaro, Nodal borró sus fotos de Instagram y publicó un mensaje muy polémico.

"No soy dueño ni de mi nombre".

Ante todo esto, el cantante comenzó el proceso de registro de ‘El Forajido’, como marca independiente.

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