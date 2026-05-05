Hijo de Paulina Rubio es captado robado, estas podrían ser las consecuencias de sus acciones

De nueva cuenta, Paulina Rubio se encuentra en el ojo del huracán, pero en esta ocasión se ha mencionado a su hijo, Andrea Nicolás quien estaría pasando por un momento complicado, pues todo parece indicar que fue captado robando en un supermercado por la cámara de seguridad del lugar.

De acuerdo con lo que se sabe, los hechos ocurrieron en Miami, situación que fue sacado a la luz en una de las audiencias sobre su custodia del joven. Además, mucho se ha comentado sobre las consecuencias que puede tener el menor, entre ellas ir a un internado lejos de sus padres.

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¿Qué está pasando con el hijo de Paulina Rubio?

Por medio del programa ‘Ventaneando’, se reveló que las cámaras de seguridad del lugar, ayudaron a determinar que Andrea Nicolás, de 15 años, formó parte de un robo junto a otros jóvenes. Fue el día de ayer, lunes 4 de mayo, cuando se comenzó a hablar en la audiencia sobre el futuro del menor.

Por su parte, Paulina Rubio se mostró en desacuerdo con la reacción de Colate Vallejo-Nájera, quien no dudó en defender a su hijo, la cantante aseguró que no puede justificar ni permitir este tipo de conductas, afirmando que debe de recibir una educación y orientación estricta.

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La abogada de la cantante, acusó a Colate de consentir demasiado al adolescente y minimizar estas acciones que son de gravedad y aprovecho para asegurar que Paulina debe de mantener la custodia para educar al joven.

¿Qué consecuencias puede enfrentar el hijo de Paulina Rubio?

En la audiencia se sugirió que el adolescente sea enviado a un internado, con el objetivo de que se aleje del entorno familiar tan complicado que tiene. Finalmente, se sabe que la audiencia final se llevará a cabo el siguiente miércoles y se tienen tres alternativas, seguir con Paulina Rubio en Miami, que sea trasladado a vivir con Colate Vallejo-Nájera en Madrid, o que sea internado, lejos de sus padres.

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