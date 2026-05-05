Julieta Venegas abre su diario más personal: "Norteña", un viaje a los inicios desde el amor por los libros

Todos conocemos la voz de Julieta Venegas a través de sus canciones, pero este mayo de 2026, la invitación es a leerla entre líneas. Con la misma vulnerabilidad con la que compone, Julieta nos comparte una noticia que le llena el corazón: el nacimiento de "Norteña, memorias del comienzo", su esperado libro de memorias que salió a la venta justo el pasado 1 de mayo.

Un pacto entre amigos y letras

Para Julieta, este no es un lanzamiento comercial más; es un proyecto que decidió trabajar desde la independencia y el afecto. La autora ha elegido a cinco editoriales independientes que ella misma admira y lee con frecuencia. ¿El objetivo? Salir con fuerza en distintos territorios, pero manteniendo la calidez de un proceso hecho a mano, cercano y, sobre todo, amoroso.

En sus propias palabras, Julieta celebra el acompañamiento de sus editoras en este viaje de introspección, destacando el papel fundamental de su gran amiga y editora Raquel Tejerina, quien fue la primera en ver el potencial de estas memorias.

La invitación de Julieta

A través de sus redes, la artista mexicana extendió una invitación personal a todos sus seguidores para que la acompañen en este nuevo capítulo. "Norteña" no es solo un título; es una declaración de identidad, un regreso a los orígenes y a esos primeros pasos que la formaron antes de convertirse en el referente cultural que es hoy.

"Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté escribiéndolo", expresa Julieta, dejando claro que este libro es, en realidad, un regalo de gratitud para quienes la han seguido durante años.

Detalles del lanzamiento

Fecha de salida: 1 de mayo de 2026.

1 de mayo de 2026. En México: Editado por Almadía , un sello que garantiza que el objeto físico sea tan bello como el contenido.

Editado por , un sello que garantiza que el objeto físico sea tan bello como el contenido. El contenido: Relatos íntimos, anécdotas de formación y la mirada curiosa de una mujer que nunca ha dejado de buscarse a sí misma.

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