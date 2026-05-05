Kristal Silva rompe el silencio sobre los rumores de un problema en Venga La Alegría

Hace un tiempo, se comenzó a especular sobre algunas tensiones dentro del equipo de ‘Venga La Alegría’, pues se mencionó que los conductores Viviann Baeza y Kike Mayagoitia, no tendrían la mejor relación de todas.

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Kristal Silva rompe el silencio sobre la polémica en ‘Venga La Alegría’

Ahora es la propia Kristal Silva, quien forma parte del grupo de conductores, la encargada de romper el silencio sobre el supuesto conflicto entre sus compañeros, afirmando que es un tema del pasado, así lo habló con TVNotas

“Yo respeto mucho lo que Viviann Baeza opinó en su momento y la postura de Kike, pero hasta la fecha, por lo que yo he visto y vivido, ya están como si nada hubiera pasado. Incluso, Luz Elena (ya también está muy bien) con Kike”

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En su momento, Viviann Baeza, aseguró que existen comportamientos incómodos por parte de Kike; lo que ocasionó un detabe algo fuerte en redes sociales, pero Kristal Silva ha confirmado que todo se encuentra bien.

“Fue un momento que uno (desde afuera) lo vivió muy divertido, porque es muy normal que tengamos ese tipo de rencillas en el programa. Difícil sería si todos los días estuviéramos en un problema y nos tuviéramos que ver, pero la verdad es que no es así. A cuadro se ven y trabajan de manera profesional. No son los mejores amigos pero están trabajando. Eso es lo más sano para todos”.

Otro punto que salió a la luz y que en ocasiones causa polémica, es la dinámica de roces es el juego “Sin palabras”, donde las cosas se ponen un poco tensas.

“Sin palabras es un juego del demonio, y como somos muy competitivos, le echamos mucha pasión. Uno debería decir: ‘Es un juego y ya’, pero la neta no podemos. Yo no soy la mejor amiga de muchos de ellos. Creo que es normal. Hay relaciones que se quedan solo en el trabajo, que son grandes compañeros, pero amigos tengo muy pocos en Venga La Alegría”

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