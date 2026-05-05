¿La violinista Esmeralda Camacho va a volver al equipo de Christian Nodal?, esta podría ser la razón

Hace un tiempo, la violinista Esmeralda Camacho, estuvo en el centro de la polémica, pues aparentemente habría tenido una relación con Christian Nodal; tras la situación, la joven estuvo inactiva en las redes sociales, hasta el día de ayer que publicó un mensaje una galería de fotos.

Tras su publicación, muchos cuestionamientos salieron a la luz, pues algunos se han preguntado si volvería a trabajar con el sonorense. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió que fue modelo de la marca mexicana Maganda, fotos que robaron las miradas de todos.

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¿Esmeralda Camacho va a volver a trabajar con Christian Nodal?

Esta situación generó muchas especulaciones, principalmente, porque los usuarios consideraron que la imagen estaba relacionada con el sonorense, pues el cantante siempre utiliza los característicos sombreros. Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención, también el pie de la imagen, donde colocó “¡1,2, 3 por ti!”.

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Esta situación no solo aumentó los rumores sobre su vínculo amoroso con Nodal. Además, decidió acompañar la publicación con el tema “Amor” de Emmanuel Cortes cuyo coro dice “yo te quiero amar, te quiero enseñar el amor y más… Y eres perfecta”.

En estos momentos, Nodal sigue con su gira “Pal’ Cora Tour”, pero Esmeralda ya no forma parte de los músicos del famoso, incluso la joven quitó al cantante de su lista de referencias laborales que tiene en sus redes sociales.

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