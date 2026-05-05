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Luis Fernando Peña revela que tiene una enfermedad silenciosa que afecta su salud

El actor de cine y televisión habló sobre las consecuencias que enfrenta en sus dientes.

Por Redacción Por Esto!

5 de may de 2026

1 min

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Luis Fernando Peña revela que tiene una enfermedad silenciosa que afecta su salud
Luis Fernando Peña revela que tiene una enfermedad silenciosa que afecta su salud / Facebook:Luis Fernando Peña Mx

Este martes 5 de mayo, se ha revelado que Luis Enrique Peña no está pasando por un momento agradable, pues tiene un problema de salud que fue ocasionado por sus propias acciones y ahora enfrenta las consecuencias.

Durante la conversación con la revista TVNotas, el actor compartió que tiene problemas dentales, pues cuando era más joven, tenía la costumbre de abrir las cervezas con los dientes, por lo que ahora tiene que pasar una fuerte cantidad de dinero para evitar más complicaciones.

Actor Luis Fernando Peña fue hospitalizado de emergencia por problemas de salud

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¿Qué problema de salud tiene Luis Fernando Peña?

El actor de cine, teatro y televisión, ha revelado que tiene que ponerse 6 implantes en su dentadura, esto por los daños que tienen en sus dientes por abrir las cervezas con la boca. Sin embargo, el tema más complicado para Luis Fernando Peña, es que cada uno de sus implantes, tendrá un costo de 25 mil pesos.

La pareja ganadora se dio a conocer este viernes. Foto: Televisa

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Añadió que esto no le generó ningún malestar, pues es una enfermedad silenciosa, pero al ir con un especialista y le comentaron que su mordida no estaba bien.

“Es una enfermedad silenciosa. Los dientes no te avisan cuando están mal hasta que estás a punto de perderlos o ya los perdiste"

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