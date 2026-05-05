Pepe Aguilar es señalado de tener una actitud déspota con un músico

Todo parece indicar que las cosas para la familia Aguilar van a seguir muy complicadas, ahora es Pepe Aguilar, quien se encuentra en el centro de la polémica. Y es que, en esta ocasión fue un músico que formó parte de su equipo, reveló algunas cosas que pasaron en su presentación en Dallas, Texas.

El músico fue invitado al programa Radio Metroplex, donde aseguró que Pepe Aguilar tuvo una actitud de rechazo y desdén, por lo que no tendría la mejor relación con su equipo.

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¿Pepe Aguilar tiene una mala relación con su equipo?

La emisión conducida por Alex Gaona y Yeni Guerra, en el programa “GAONA MUSIC RECORDS”, tuvieron como invitado al músico Fabián, quien fue cuestionado sobre las acciones de Pepe Aguilar durante su presentación en Dallas, donde recibieron instrucciones inusuales:

“Para empezar, se me hizo muy, muy, muy extraño, ¿no? Por la manera que nos dijeron: ‘¿Saben qué? Lleguen a la radio, pero si están en sus carros ni siquiera se bajen, quédense en sus carros’”.

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Una vez que el cantante estaba en la entrevista, les indicaron que se alistaran para entrar a la cabina, aunque no lo hizo con la mejor actitud.

“Vamos entrando y entramos tocando a la cabina. Él volteó así como que para atrás, porque lo encontramos de espaldas, y como que nos torció los ojos y como que hizo así, como que diciendo [susurra a sus acompañantes]. En ese momento como que sí hasta te desanimas, ¿no? Porque dices: ‘Ah, como que...’”

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