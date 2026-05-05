Sandra Cuevas acusa a Saskia Niño de Rivera de querer dañar la imagen de Carmen Salinas

La política Sandra Cuevas ha lanzado acusaciones frontales contra la activista y comunicadora Saskia Niño de Rivera, señalándola de intentar desprestigiar de manera deliberada la memoria de la fallecida actriz Carmen Salinas. Este conflicto nace tras un episodio del podcast “Penitencia”.

La controversia estalló cuando la política no solo cuestionó el contenido de Saskia, sino que también habló sobre la intención de la entrevista. Misma en la que un interno lanzó fuertes declaraciones contra la emblemática "Carmelita", comentarios que han generado gran revuelo en redes sociales y entre los mexicanos.

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Sandra Cuevas lanza fuerte acusaciones a Saskia Niño de Rivera

La polémica comenzó cuando en el programa de Saskia Niño de Rivera, un reo conocido como "El Beto" vinculó a Carmen Salinas con presuntos delitos graves, incluyendo trata de personas. Sandra Cuevas no tardó en reaccionar, afirmando que no se trató de un error de producción, sino de una estrategia pagada para dañar la reputación de la actriz.

Cuevas sugirió que existe un trasfondo económico y de fama detrás de este contenido. La política afirmó que "le pagaron a esta mujer" para realizar la entrevista y afectar la imagen de Salinas. Aunado a esto; vínculo el ataque con la próxima reapertura del restaurante "Carmen Salinas y Sandra Cuevas", sugiriendo que buscan afectar a este proyecto.

Sandra Cuevas reveló que ella fue quien asesoró y recomendó a la hija de la actriz, María Eugenia Plascencia, proceder legalmente contra la activista. La familia de Carmen Salinas ha rechazado las disculpas públicas de Saskia, calificando el testimonio del interno como infundado y exigiendo que se limpie el nombre de su madre.

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