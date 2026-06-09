Paco de la O pide pruebas luego de ser acusar de presunta violencia

Desde hace un tiempo, Paco de la O se encuentra en medio del ojo público, tras ser señalado por sus ex parejas, Gaby Platas y Malú Carreras, quienes lo acusaron de presunta violencia. Cabe mencionar que esta situación cada vez se torna más fuerte en contra del actor.

Ante esta situación, el propio Paco de la O ha salido a exigir pruebas para comprobar que las personas que lo están señalando de verdad lo denunciaron. Por medio de una publicación en su cuenta oficial de TikTok e Instagram, se compartió el siguiente mensaje:

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“¿Dónde están las pruebas?” y “una vez más, faltando a la ley”

Paco de la O lanza polémico mensaje en redes sociales

Además, grabó un video en donde sale exigiendo las pruebas en su contra, las acusaciones que tiene por presunta violencia y no dudo en comentar:

Noticia Destacada Pareja de Paco de la O salen en su defensa tras acusaciones de violencia

"¿Dónde están las pruebas? Ya me están linchando, me está acabando conmigo y yo les pregunto: ¿Dónde están las pruebas?”.

¿De qué señalan a Paco de la O?

Recordemos que, el actor fue señalado por Gaby Platas por presunta violencia, pero la polémica creció con Malú Carreras, quien también rompió el silencio y habló de lo que vivió con Paco de la O, asegurando que pasaron por una situación muy violenta, por lo que existen órdenes de restricción en contra de él.

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