Rosalía es abucheada en Chile tras saluda a fan argentino | VIDEO

Durante una presentación de su gira por Latinoamérica en suelo chileno, la cantante española Rosalía vivió un momento de tensión sobre el escenario cuando decidió interactuar con los asistentes de las primeras filas. Un hecho que generó molestia entre el público.

La cantante decidió saludar a un fanático argentino en medio de su show, este instante generó la reacción de los fanáticos chilenos que rápidamente comenzaron a abuchear. El hecho quedó captado en video y los usuarios compartieron el momento en diversas redes sociales.

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¿Cómo abuchearon a Rosalía en su concierto en Chile?

Mientras recorría con la mirada al público, Rosalía divisó una bandera albiceleste y agradeció la presencia de los fanáticos que habían viajado desde el país vecino para poder verla durante su presentación en Chile. La artista se mostró feliz al ver la presencia de fanáticos extranjeros.

"Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí." dijo Rosalía al fanatico. La respuesta del estadio fue inmediata: la frase desató una ola de risas, silbidos y abucheos masivos por parte de la multitud chilena, impulsada por la clásica rivalidad entre ambas hinchadas y el clima enrarecido alrededor de la artista.

@c5n Abucheos en el show de Rosalía en Chile 🇨🇱 Rosalía mandó un saludo a los fans argentinos en su concierto en el país latinoamericano y la reacción del público sorprendió a todos. 📼 Video: todosobrenatalia ♬ sonido original - c5n

Ante esto; la cantante lejos de engancharse con la reacción, Rosalía optó por esquivar el momento incómodo, cambió de tema y continuó el show preguntando al público: “¿Cómo estamos esta noche?”

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