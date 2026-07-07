Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes ha salido del hospital tras estar en coma

Tras varias semanas en el hospital, Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, ha sido dado de alta, luego de estar en coma por un accidente cerebrovascular, padecimiento que es conocido de forma coloquial como un derrame cerebral.

La información fue confirmada por su esposa, Gabriela Martínez, quien mencionó que el músico tiene muchas ganas de vivir, también ha confirmado que en estos momentos, Alejandro Marcovich está en recuperación, pues todavía tiene inflamación en el cerebro, así lo confirmó en entrevista con el programa ‘Ventaneando’.

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“Está delicado, pero bien, estable, salió de peligro luego de los momentos difíciles causados por el derrame. Afortunadamente, ayer salimos del hospital con todos los cuidados debidos. Corría riesgo de contagios y fue decisión de los médicos mandarlo a casa”

¿Cuáles son las secuelas que enfrenta Alejandro Marcovich?

El músico logró salir del coma y regresar a su casa para seguir con su recuperación; sin embargo, todavía tiene problemas neurológicos y problemas para expresarse. De acuerdo con su esposa, el accidente le afectó varias zonas del cerebro, por lo que el área del habla se vio afectada, aunque todavía no se conocen las secuelas definitivas.

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“Tiene una gran fortaleza, a pesar de estar tan delicado, mostró unas enormes ganas de vivir, superó cuadros delicados, fue una cirugía muy violenta e invasiva, por estadística y por el tamaño del derrame”

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