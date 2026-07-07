Asesinan a Adán Rodríguez; exvocalista de Los Nuevos Rebeldes.

El mundo de la música regional mexicana se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de José Adán Rodríguez Baldenegro, conocido artísticamente como "Adán R"; y siendo conocido por muchos por ser el exvocalista de la agrupación de música regional Los Nuevos Rebeldes.

El músico de 29 años de edad fue atacado por personas armadas en las afueras de su casa ubicada en Culiacán, Sinaloa; este hecho generó gran impacto pues es otro caso que se suma a la historia de violencia que ha comenzado a afectar a los intérpretes de este género musical.

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¿Qué se sabe del asesinato del músico, Adán Rodríguez?

De acuerdo a los reportes de las autoridades, el ataque armado se registró alrededor de las 21:30 horas en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado al norte de la capital sinaloense. El cantante se encontraba en el área de la cochera de su domicilio cuando fue fue interceptado por sujetos armados que viajaban en un vehículo.

Los agresores abrieron fuego en contra de Adán Rodríguez de manera directa, tras cometer el crimen, huyeron del lugar con rumbo desconocido. Fueron los vecinos de la zona los encargados de alertar a los números de emergencia tras escuchar las múltiples detonaciones de arma de fuego.

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Al lugar llegaron elementos de seguridad y paramédicos, mismos que confirmaron que el músico ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para levantar los indicios correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

Trayectoria de Adán Rodríguez en la música

Adán Rodríguez nació el 24 de noviembre de 1996 en Culiacán y acumulaba más de 21 años de trayectoria musical. Llegó al estrellato nacional en 2019 al unirse como vocalista con Los Nuevos Rebeldes, banda a la que perteneció hasta inicios de 2025, cuando decidió lanzar su proyecto como solista bajo el nombre de "Adán R".

Los integrantes de su exagrupación a la que pertenecía como diversos colegas del medio artístico han expresado sus condolencias en redes sociales, lamentando profundamente la pérdida de la joven promesa de los corridos y la música de banda en México.

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