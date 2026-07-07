Edna Monroy responde a señalamientos de culpabilidad por el divorcio Juan Diego Covarrubias y Renata Haro

La conductora deportiva, Edna Monroy rompió el silencio tras convertirse en blanco de críticas en redes sociales, donde diversos usuarios la acusaron de ser la culpable del reciente divorcio entre su exesposo, el actor Juan Diego Covarrubias, y la influencer Renata Haro.

Durante estas críticas y señalamientos, la también entrenadora fitness decidió recurrir a sus redes sociales para defenderse y dar su opinión sobre la separación de la pareja. En este mensaje aseguró no tener relación alguna con lo sucedido entre la Covarrubias y Haro, desmintiendo estas acusaciones.

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¿Qué dijo Edna Monroy sobre el divorcio Juan Diego Covarrubias y Renata Haro?

Ante la ola de comentarios que vinculaban a Edna Monroy con la ruptura sentimental de la pareja. La conductora recurrió a sus plataformas digitales para desmarcarse de forma tajante de la situación mediante una contundente declaración que iba dirigida a quienes la acusaban de tener alguna relación con el divorcio.

“¿Que si soy responsable de un divorcio? No, no tuve absolutamente nada que ver. Tal vez simplemente abrió los ojos” dijo la entrenadora en sus redes sociales. De esta manera, Monroy desmintió los rumores que sugerían que utilizaba perfiles falsos para acosar o desestabilizar el matrimonio de Covarrubias.

Aunado a esto, Edna aseguró que no tiene tiempo disponible para dedicarle a "personas irrelevantes" y subrayó que lleva más de seis años completamente alejada de la vida de su exmarido. Asimismo, la conductora lamentó el impacto negativo de estas difamaciones en su vida personal y profesional.

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirman su divorcio

Por su parte, Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirmaron formalmente su proceso de divorcio tras varios meses de especulaciones. El actor aclaró por medio de sus redes que la separación se dio en un mutuo acuerdo y bajo términos cordiales por el bienestar de sus hijas, desmintiendo la existencia de alguna infidelidad o de terceras personas involucradas.

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