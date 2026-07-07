Emiliano Aguilar aparece cantando uno de los temas más famosos de su padre, Pape Aguilar

Luego de una ausencia en la plataforma de TikTok, Emiliano Aguilar ha hecho su reaparición de una forma muy especial, pues sale cantando uno de los temas más conocidos de su famoso padre, aunque al hacerlo se encuentra al borde de las lágrimas.

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Emiliano Aguilar aparece cantando un tema de Pepe Aguilar

En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, se puede ver al joven rapero con cierta tristeza, mientras está cantando el tema de ‘Por Mujeres como tú’, uno de los más famosos en la discografía de Pepe Aguilar.

La grabación se ha hecho viral en poco tiempo en las redes sociales, pues para muchos de sus seguidores, Emiliano Aguilar ha dejado a un costado su orgullo y está rindiendo un tributo a su padre, al cantar uno de sus temas, sin que la relación entre ellos sea la mejor.

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Emiliano Aguilar tomó la decisión de acompañar el video en donde casi rompe en llanto, con el siguiente mensaje, reconociendo el trabajo y talento de Pepe Aguilar en sus palabras: “Al Chile este es un rolón”.

El rapero no ha tenido la mejor relación con su padre, pues desde 2017, se rompió por completo la comunicación entre ellos, luego de la polémica detención del joven en Estados Unidos, señalado de tráfico de personas.

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