¿Gala Montes está peleada con su hermana Beba?, Esto se sabe sobre su relación

Todo parece indicar que entre Gala Montes y su hermana Beba Montes, las cosas no están marchando de la mejor forma. Por medio de una transmisión en vivo, la influencer ha revelado que existe un distanciamiento que incluye a su sobrina Alabama.
Gala Montes aseguró que ha pasado mucho tiempo desde la última ocasión que convivió con su sobrina y que no ha tenido contacto con su hermana, tema que le ha causado mucha preocupación y tristeza.
Noticia Destacada
¿Ya son pareja? Gala Montes sube fotos junto a Emiliano Aguilar
¿Qué está pasando entre Gala Montes y su hermana?
La influencer ha revelado que sacar a luz los problemas que vive su familia, podría generar una polémica, pero lo ha hecho porque no sabes nada de ellas y eso le causa mucha ansiedad.
“Ustedes han visto que cuando alguien hace público algo, entonces cuando yo sí accedo a hacerlo público, a ver qué se va a hacer un problema seguramente, pero bueno, me vale”
Noticia Destacada
Así reaccionó Gomita a posible reconciliación de Gala Montes y Adrián Marcelo
Además, Gala Montes ha dejado claro que quiere mucho a su sobrina, por lo que ha tratado de estar en su vida sin importar los problemas que existen en su familia.
“Yo sé que Alabama, que yo a Alabama le he dado todo lo que he podido, que la amo”
Finalmente, Gala Montes aseguró que sigue enviando detalles a su sobrina, aunque las cosas con su hermana las siente diferentes.
“¿Por qué no me puede mandar un mensaje? O sea, neta, ¿es que tan mala soy?”