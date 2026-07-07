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¿Gala Montes está peleada con su hermana Beba?, Esto se sabe sobre su relación

La influencer y actriz reveló que no ha tenido contacto con su sobrina y su hermana.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

1 min

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¿Gala Montes está peleada con su hermana Beba? Esto se sabe sobre su relación
¿Gala Montes está peleada con su hermana Beba? Esto se sabe sobre su relación / Instagram:galamontes

Todo parece indicar que entre Gala Montes y su hermana Beba Montes, las cosas no están marchando de la mejor forma. Por medio de una transmisión en vivo, la influencer ha revelado que existe un distanciamiento que incluye a su sobrina Alabama.

Gala Montes aseguró que ha pasado mucho tiempo desde la última ocasión que convivió con su sobrina y que no ha tenido contacto con su hermana, tema que le ha causado mucha preocupación y tristeza.

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¿Qué está pasando entre Gala Montes y su hermana?

La influencer ha revelado que sacar a luz los problemas que vive su familia, podría generar una polémica, pero lo ha hecho porque no sabes nada de ellas y eso le causa mucha ansiedad.

“Ustedes han visto que cuando alguien hace público algo, entonces cuando yo sí accedo a hacerlo público, a ver qué se va a hacer un problema seguramente, pero bueno, me vale”

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Además, Gala Montes ha dejado claro que quiere mucho a su sobrina, por lo que ha tratado de estar en su vida sin importar los problemas que existen en su familia.

“Yo sé que Alabama, que yo a Alabama le he dado todo lo que he podido, que la amo”

Finalmente, Gala Montes aseguró que sigue enviando detalles a su sobrina, aunque las cosas con su hermana las siente diferentes.

“¿Por qué no me puede mandar un mensaje? O sea, neta, ¿es que tan mala soy?”

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