La Casa de los Famosos México 4: Revelan al segundo habitante de la casa

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ha generado gran expectativa entre el público, esto debido a que el día de ayer se reveló al primer integrante del reality show siendo Ernesto Laguardia. Tras esto; durante este martes 7 de julio, la producción dio a conocer la identidad del segundo habitante de la casa.

Fue por medio de las redes sociales del programa que la producción dio a conocer al segundo integrante de este reality show. El anunció encendió las redes sociales pues esta influencer se ha ganado el cariño del público por su actitud y carisma en las plataformas digitales.

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¿Quién es el segundo habitante de la LCDLFMX 4?

Fue en la cuenta oficial de Instagram del programa que se dio a conocer que el segundo habitante del programa será la icónica influencer y creadora de contenido Karina Torres. La revelación de la llamada "Licenciada" era una de las peticiones más recurrentes del público desde la entrega anterior.

Edna Karina Torres, originaria de León, Guanajuato, es una reconocida estilista profesional, conductora y youtuber trans que saltó a la fama inicial como parte del círculo cercano del grupo "Las Pérdidas", compartiendo pantalla recurrentemente con figuras como Wendy Guevara y Paola Suárez.

Detalles de la cuarta temporada de LCDLFMX 4

La Casa de los Famosos México 4 se ha perfilado como uno de los reality shows más esperados de este año, con la conducción estelar de Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez, esta nueva temporada se prepara para ser una de las más vistas y emocionantes.

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El gran estreno está programado para el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 8:30 p.m. por el canal de Las Estrellas. Mientras tanto, la producción continuará destapando al resto de los habitantes conforme avancen los días, un hecho que ha generado expectativas entre los fans por saber que otras estrellas o influencers se suman al show.

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