Lupita Villalobos convoca manifestación en el Congreso de Sonora en apoyo a Jorge García

La creadora de contenido sonorense Lupita Villalobos ha sorprendido a sus seguidores al convocar de manera oficial a una manifestación pacífica en Hermosillo en respaldo al abogado Jorge García, quien sostiene una huelga de hambre a las afueras de la sede legislativa.

La influencer usó sus redes sociales para compartir los detalles de la manifestación en apoyo al abogado quien recientemente cumplió más de 40 días en su huelga. Ante esto y que la salud de Jorge es un tema que preocupa a la comunidad; Villalobos decidió mostrar su apoyo junto a sus seguidores.

Noticia Destacada Lupita Villalobos niega infidelidad por parte de su esposo y explica crisis en su matrimonio

¿Cuándo será la manifestación convocada por Lupita Villalobos?

De acuerdo con el video compartido por Lupita Villalobos, la cita está programada para este jueves 9 de julio de 2026 a las 8:30 horas, justo frente al Congreso del Estado de Sonora. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido llamó a los ciudadanos a sumarse a la causa de forma solidaria y pacífica.

El trasfondo de la protesta se liga a las acciones de la organización Conservando los Valores de las Familias (Covafam). Y es que el colectivo lleva meses manifestándose en contra del abandono institucional de los espacios de primera infancia, lo que llevó al abogado a respaldar al Covafam.

El litigante de 81 años de edad ha mantenido su postura de no retirarse a pesar del severo deterioro de su salud, la pérdida de más de 11 kilos de peso y las extremas temperaturas del verano hermosillense, sosteniendo que se trata de una causa legítima por el "semillero del futuro" del estado.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal