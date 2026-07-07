¿Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros son pareja? Son captados besándose

La noticia sobre un posible noviazgo entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros ha vuelto a estallar en las redes sociales. Durante estos días se filtró y viralizó un video que capturó a la actriz y al cantante de corridos tumbados compartiendo un beso que ha reavivado especulaciones de un posible romance.

En el clip compartido en redes sociales es posible ver a Zendejas y Ballesteros en el Hipódromo de la Américas, en la Ciudad de México compartiendo un momento de bastante complicidad y afecto. Este momento intensifica los primeros indicios de un romance que surgieron a finales de 2024 cuando fueron captados en Nueva York.

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Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros son vistos besandose

De acuerdo con la información, el encuentro tuvo lugar el pasado domingo 5 de julio, justo después de que Gabito Ballesteros ofreciera una presentación musical en el Hipódromo de las Américas, en la CDMX. De acuerdo con los reportes, al terminar el concierto el cantante se retiró a una habitación privada junto a su equipo y Samadhi Zendejas.

Lo que verdaderamente desató el revuelo fue el momento exacto en el que Gabito Ballesteros se acercó a la actriz, la tomó del rostro con ambas manos y le dio un beso, un gesto que ella correspondió de inmediato con una sonrisa. En la misma secuencia del clip, se aprecia cómo ambos voltearon hacia el exterior percatandose de la presencia de fans.

A pesar de la claridad del video, ninguno de los dos artistas ha salido a confirmar o desmentir formalmente la relación. Esta falta de declaración mantiene el estatus de su vínculo en un fuerte rumor con evidencia visual, algo que ha generado debate en las redes sociales.

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