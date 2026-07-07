Síguenos

Última hora

Campeche

Alma Sánchez Rivero se perfila como referente político en Carmen rumbo a 2027

Entretenimiento

¿Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros son pareja? Son captados besándose

Los usuarios de redes sociales han comenzado a teorizar que podría existir un nuevo romance.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Captan a Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros besándose tras concierto.
Captan a Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros besándose tras concierto. / Facebook: Samadhi Zendejas﻿/Gabito Ballesteros

La noticia sobre un posible noviazgo entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros ha vuelto a estallar en las redes sociales. Durante estos días se filtró y viralizó un video que capturó a la actriz y al cantante de corridos tumbados compartiendo un beso que ha reavivado especulaciones de un posible romance.

En el clip compartido en redes sociales es posible ver a Zendejas y Ballesteros en el Hipódromo de la Américas, en la Ciudad de México compartiendo un momento de bastante complicidad y afecto. Este momento intensifica los primeros indicios de un romance que surgieron a finales de 2024 cuando fueron captados en Nueva York.

Samadhi Zendejas confirma que no va a pelear con Alana Flores en el Supernova Génesis

Noticia Destacada

Samadhi Zendejas confirma que no va a pelear con Alana Flores en el Supernova Génesis

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros son vistos besandose

De acuerdo con la información, el encuentro tuvo lugar el pasado domingo 5 de julio, justo después de que Gabito Ballesteros ofreciera una presentación musical en el Hipódromo de las Américas, en la CDMX. De acuerdo con los reportes, al terminar el concierto el cantante se retiró a una habitación privada junto a su equipo y Samadhi Zendejas.

Lo que verdaderamente desató el revuelo fue el momento exacto en el que Gabito Ballesteros se acercó a la actriz, la tomó del rostro con ambas manos y le dio un beso, un gesto que ella correspondió de inmediato con una sonrisa. En la misma secuencia del clip, se aprecia cómo ambos voltearon hacia el exterior percatandose de la presencia de fans.

@feyramirez1 Gabito ballesteros es captado muy cariñoso con samadhi Zendejas 🩷 #samadhi #gabitoballesteros #ultimahora🚨 #viral ♬ original sound - Ana Carlow 🇬🇧🇱🇷

A pesar de la claridad del video, ninguno de los dos artistas ha salido a confirmar o desmentir formalmente la relación. Esta falta de declaración mantiene el estatus de su vínculo en un fuerte rumor con evidencia visual, algo que ha generado debate en las redes sociales.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar