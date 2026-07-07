Sebastián Rulli celebra la clasificación de Argentina en el Mundial 2026: “¡grande Messi!"

El actor argentino Sebastián Rulli ha vuelto a encender las redes sociales con su gran pasión por el fútbol. Y es que; tras festejar el día de ayer su cumpleaños número 51, Rulli usó sus redes sociales para celebrar la clasificación de Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Tras haber apoyado a la Selección Mexicana a lo largo de la competencia, y lamentar la eliminación de México. El actor pasó a una euforia total por el éxito de la albiceleste al vencer a Egipto y conseguir avanzar a los cuartos de final del torneo que se ha celebrado en tres países diferentes.

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¿Cómo celebró Sebastián Rulli la clasificación de Argentina?

La montaña rusa de emociones para Rulli ocurrió después de que Argentina lograra remontar un marcador adverso de 2-0 frente a Egipto en los octavos de final. El partido culminó con un 3-2 a favor de los sudamericanos, lo que impulsó al actor a publicar un emotivo video celebrando la victoria y dedicando elogios especiales a Lionel Messi.

"¡Vamos Argentina carajo. Qué partido por Dios, grande Messi!" fue lo que gritaba el actor en sus historias de Instagram tras el silbatazo final que logró posicionar al país sudamericano en los cuartos de final de este torneo que ha dado grandes sorpresas futbolísticas.

Sebastián Rulli celebra la clasificación de Argentina. / Instagram: sebastianrulli

Para Rulli, la felicidad actual contrasta directamente con la tristeza que vivió horas antes por la dolorosa derrota y eliminación de México frente a Inglaterra con un marcador de 3-2, y es que, el país azteca se ha convertido en el hogar del actor y espacio en donde ha consolidado su carrera.

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