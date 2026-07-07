Señalan a Alfonso Obregón, voz de Shrek de abusar de una actriz de doblaje cuando era menor de edad

Alfonso Obregón, actor de doblaje que es famoso por darle voz a Shrek se encuentra en medio de una nueva polémica después de que una actriz de doblaje acusará al actor de abusar de ella cuando era menor de edad. Estos señalamientos se realizaron por medio de redes sociales, generando gran revuelo entre los seguidores del actor.

Fue por medio de un video y capturas de pantalla compartidas en sus plataformas oficiales que la actriz relató su experiencia con Alfonso. Aunado a esto, señaló al actor de realizar acciones que le generaron incomodidad, acusaciones que han tomado gran importancia en redes sociales.

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¿De qué acusan a Alfonso Obregón?

De acuerdo con lo señalado, la víctima es Brenda Rivero actriz de doblaje que, de acuerdo con su historia, conoce al actor desde pequeña por ser un amigo cercano a sus padres. La situación comenzó cuando la mamá de Brenda compartió una conversación con Alfonso en donde lo señaló de haber intentó enamorar a su hija cuando ella tenía 16 años.

Esta conversación ganó visibilidad en redes sociales, llevando a la actriz de doblaje a compartirla en su propia cuenta de Instagram. Dentro de la misma publicación, Brenda compartió un mensaje dónde señala que Alfonso aceptó su error al acercarse a la joven actriz cuando era menor de edad.

A las capturas de pantalla, se suma un video publicado en TikTok por la misma Brenda en donde reveló la historia que vivió con Alfonso Obregón. Dentro de este clip, la actriz señaló que el actor de doblaje realizó acercamientos físicos cuando ella era menor de edad; mismo que le hicieron sentir incomoda.

Brenda explicó que decidió hacer pública su experiencia e historia porque considera que es importante visibilizar este tipo de situación, y afirmó que durante mucho tiempo sintió culpa y medio antes de comprender todo lo sucedido. Hasta este momento, Alfonso Obregón no ha dado una respuesta pública específica a estos señalamientos.

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