Shakira le manda mensaje a la Selección de Colombia tras ser eliminada por Suiza en el Mundial 2026

Este martes, 7 de julio de 2026, la Selección de Colombia tuvo su enfrentamiento de octavos de final frente a Suiza, siendo el duelo que cierra esa etapa en la justa mundialista. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, pues Colombia fue eliminada de la Copa Mundial 2026, tras caer en penales.

Un final que pocos esperaban y ante esta situación, fue la propia Shakira, quien decidió compartir un mensaje para la selección, reconociendo su desempeño que tuvieron en la competencia.

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¿Qué mensaje les mandó Shakira a los seleccionados colombianos?

Cabe mencionar que el enfrentamiento entre Colombia y Suiza estuvo cardíaco, ya que se fueron a la ronda de penales, donde los colombianos no salieron con la mejor de las fortunas y terminaron eliminados.

Por medio de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Shakira compartió un emotivo mensaje:

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“Mi selección ha jugado este mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el futbol porque sino habríamos pasado a cuartos. Estas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos han representado tan bien y nos han hecho sentir tan orgullosos. Los amo”

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