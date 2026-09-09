Alejandro Tommasi habla de su fe cristiana y revela que dejó la homosexualidad

A sus 69 años, Alejandro Tommasi volvió a hablar públicamente sobre su vida privada y explicó que su acercamiento al cristianismo ha provocado importantes cambios en la manera en que entiende sus relaciones y su vida afectiva.

Durante una entrevista con TVNotas, el actor señaló que sus preferencias han cambiado y que actualmente mantiene una vida mucho más reservada. Explicó que su fe tiene un papel determinante en las decisiones que toma en el ámbito personal.

“Soy cristiano y mi vida ha cambiado mucho”, declaró Tommasi, quien aclaró que esto no significa que haya dejado de tener amistades o sentimientos por determinadas personas, aunque afirmó que actualmente no mantiene relaciones.

El intérprete también explicó que desde hace aproximadamente dos años acude a la Iglesia Presbiteriana San Pablo. Según relató, anteriormente tenía una visión espiritual vinculada principalmente con el catolicismo, la meditación y otras prácticas religiosas.

Tommasi aseguró que su acercamiento a Jesucristo ocurrió de una manera que considera significativa para su vida. “Cristo me estaba buscando. Él fue quien me trajo al camino”, expresó al hablar sobre la transformación que atribuye a su fe.

Alejandro Tommasi y su historia sentimental

El actor hizo pública su orientación sexual en 2015, después de señalar que habría preferido mantener ese aspecto de su vida en privado. En aquella ocasión, afirmó que fue expuesto públicamente en contra de su voluntad.

Antes de ese episodio, Tommasi había mantenido durante más de 15 años una relación con Óscar Ruiz. Ambos contrajeron matrimonio por primera vez en septiembre de 2011 en Ciudad de México.

La relación atravesó posteriormente distintas etapas. La pareja se divorció en abril de 2015, retomó su vínculo y volvió a comprometerse en junio de 2016. Un año después, en abril de 2017, contrajeron matrimonio nuevamente, esta vez en Las Vegas.

En 2022, el actor también se describió como pansexual durante una entrevista con el programa Ventaneando. En aquella oportunidad explicó que para él lo importante era establecer un vínculo con una persona por sus cualidades y por la manera en que lo tratara, más allá de su género.

Ahora, al hablar nuevamente de su vida privada, Alejandro Tommasi sostiene que su fe cristiana ocupa un lugar central y que sus creencias han influido en la forma en que actualmente vive sus vínculos afectivos.

El actor no presentó su experiencia como una explicación general sobre la orientación sexual, sino como parte de su propia historia y de las decisiones personales que, según sus declaraciones, ha tomado a partir de su acercamiento a la religión.