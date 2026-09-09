Alexis Ayala ha comenzado una nueva relación con Marietta, tras su polémico divorcio con Cinthia Aparicio

Después de pasar unos meses en una fuerte controversia por su divorcio, Alexis Ayala ha vuelto a sorprender a todos, pues el actor ha tomado la decisión de darse una nueva oportunidad en el amor.

Recordemos que a finales del mes de abril, el actor decidió anunciar su divorcio con Cinthia Aparicio, una separación que estuvo llena de muchas dudas y polémica por la forma en que fue revelada la información.

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Alexis Ayala sorprender al presentar a su nueva pareja sentimental

Lo que más sorprendió, es que en esta ocasión el famoso aseguró que su nueva pareja, es su compañera de vida, más allá de ser solo su novia. En un encuentro con los medios, Alexis Ayala reveló que se encuentra muy feliz por vivir el amor junto a Marietta.

Lo que acaparó la atención del público, ha comenzado a solo 5 meses de haberse divorciado de Cinthia Aparicio, tras la fuerte polémica que eso generó en los medios de comunicación.

“Vinieron de Monterrey, (estoy) muy contento, la vida es para vivirse, para darte oportunidades… se llama Marietta, estoy muy, muy, muy feliz, sí”

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Además, el famoso aseguró que encontró una mujer que le da paz, asegurando que tiene mucha madurez.

“No es que sea una nueva pareja, es que es una nueva compañera de vida y eso lo hace muy diferente la palabra, a mi Marieta me está regalando una paz que yo no conocía, hay una madurez, hay una mujer entera, y como dicen en doble AA: ‘solo por hoy’”

Uno de los temas que más ha sorprendido a los fans, es que el actor aseguró que desde hace un tiempo ya se habían tratado, aunque apenas hace unos meses se pudieron conocer en persona.

“Nos conocemos hace 4 años, 4 años y medio, hicimos algo de negocios juntos todo vía telefónica, no nos conocíamos en persona, nos conocimos en personas realmente hace un par de meses, pero teníamos mucho de conocernos en mensajes escritos, en mensajes de voz, llamadas telefónicas, videollamadas luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”

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