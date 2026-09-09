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Alfredo Adame sale en defensa de Gala Montes y cuestiona a LCDLFM: “No todo merece una cámara”

El actor usó sus redes sociales para mostrar su apoyo a la actriz y cuestionar públicamente a la producción del show.

Por Redacción Por Esto!

9 de sept de 2026

1 min

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Alfredo Adame sale en defensa de Gala Montes.
Alfredo Adame sale en defensa de Gala Montes. / Instagram: alfredoadame.goldenboy

El conductor y actor Alfredo Adame se pronunció públicamente sobre la reciente polémica en torno a la salida de Gala Montes de ‘La Casa de los Famosos México’. El presentador usó sus redes sociales para mostrar su apoyo a la actriz y cuestionó a la producción del reality show.

Adame criticó con dureza a la producción del reality show, señalando que se sobrepasaron los límites éticos con tal de generar audiencia a costa de la vulnerabilidad de la actriz. Los comentarios del actor rápidamente fueron apoyados por usuarios que respaldaron sus palabras.

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre la salida de Gala Montes de LCDLFM?

El actor y conductor criticó severamente el papel de la producción por priorizar las métricas de audiencia sobre la ética laboral. Declaró enfáticamente: “¿Hasta dónde van a llegar por rating? Exponer a una mujer en un momento de evidente vulnerabilidad no es entretenimiento, es lucrar con su dolor”.

Bajo la misma premisa de que la dignidad debe estar por encima del espectáculo, el conductor remarcó: “No todo merece una cámara. No toda crisis merece convertirse en contenido”. El actor sostuvo que el equipo detrás de cámaras permitió el escalamiento de tensiones extremas como estrategia publicitaria.

Finalmente, remarcó que las decisiones operativas del programa reflejan una deshumanización preocupante dentro del entretenimiento televisivo, calificando como una "falta de humanidad" la forma en que el programa gestionó los eventos de tensión previa a la salida de la participante.

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